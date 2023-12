Mosca, 29 dicembre 2023 /PRNewswire/ — Il BRICS+ Summit sulla moda svoltasi a Mosca da Dal 28 novembre al 2 dicembreHa riunito esperti di moda provenienti da più di 60 paesi e ha messo in mostra le loro diverse esperienze e capacità. I capi delle associazioni di moda, i creatori di contenuti, i docenti e i designer hanno condiviso le loro competenze con un pubblico globale in questo vertice eccezionale.



Più di 60 paesi hanno partecipato al BRICS Fashion Summit+ 2023

Il vertice ha offerto una varietà di eventi, con oltre 200 relatori internazionali che hanno discusso di questioni del settore. Il programma aziendale comprendeva 40 sessioni, raggiungendo 12.000 ascoltatori e relatori Indonesia, Cina, IndiaE altri paesi. Include altoparlanti Ali CarismaPresidente della Camera della moda indonesiana, Yang JianCEO della China Fashion Association, Alia KhanFondatore e presidente dell'Islamic Fashion and Design Council, Paras piroliamembro senior del consiglio di amministrazione del Fashion Design Council IndiaE altro ancora.

Le sfilate hanno presentato marchi provenienti da 11 paesi Mosca Edifici storici, con 325 look creati da 126 designer e truccatori. L’evento ha messo in mostra le loro prospettive e creatività uniche. Marchi famosi come AL•DRI•E (Indonesia), Chenyu (Cina), FDCI Presenta: riteshkumar; Khanyjo; Naushad Ali; Shruti Sancheti (India), arezocaprolo (tacchino) E molti altri hanno onorato la passerella con le loro prospettive e idee uniche; La prova del loro straordinario talento e creatività.

L'evento ha ospitato anche uno showroom B2B di 5 giorni a Zaryadye, con la partecipazione di oltre 130 marchi e designer provenienti da vari paesi, tra cui Indonesia, India, Nigeria, tacchino E altro ancoraattirando acquirenti da diversi paesi. Ali Carisma E Aldry indrayanaentrambi Indonesia, rappresentano i loro marchi qui. Questo evento ha favorito contatti e affari per un valore di 250 milioni di rubli Vice Mosca Sindaco Natalia Sergonina.

Il corso intensivo di moda di 27 ore mira a fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per avere successo nel settore della moda. Il corso prevedeva lezioni tenute da università ed esperti del settore come Gulbash DougalDecano Collegio Internazionale moda, India; Bediz Yildirimfondatore di Bediz, docente alla Istanbul Fashion Academy, Tutù JiangProfessore Associato presso la Scuola di Fashion Design della CAA, Cina; E altri.

Il BRICS Fashion Summit+ ha ospitato l'evento globale Fashion Shorts, presentando film sulla moda pluripremiati e strutture sostenibili. Balthazar Magallonartista multimediale, fondatore della Manila International Fashion Week e del Manila International Fashion Film Festival filippinoHa parlato del ruolo della moda nella percezione e nell'individualità.

Natalia Sergunina sottolinea la possibilità di rafforzare i partenariati con i paesi BRICS+, sottolineando che l'International Fashion Forum si baserà sul successo e identificherà nuove aree di azione congiunta.