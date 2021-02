Come scaricare la beta aperta su PS4 e PS5

Una versione beta di Guilty Gear Strive è ora disponibile per coloro che hanno preordinato il gioco su PS4 e PS5 e Si dice che la comunità dei giochi di combattimento sia molto colpita dalla sua icona di rete. Mentre quei fedeli fan che hanno preordinato il gioco possono ora godersi la fantastica grafica e l’azione frenetica, qui scoprirai come scaricare la beta aperta di Guilty Gear Strive su PS4 e PS5, scoprirai anche a che ora inizierà.

Prima di partecipare al campione realizzabile, dovresti già controllare Arc System Works ‘ Una guida per principianti alle procedure di base E anche per personaggi come Giovanna, una delle preferite dai fan. Questi video ti aiuteranno a capire il gioco in arrivo, il che significa che speri di non rimanere bloccato a prenderti costantemente il culo quando arrivi.

Mentre le guide per principianti sono disponibili come compiti o modi per perdere tempo, di seguito scoprirai come scaricare la beta aperta di Guilty Gear Strive per PS4 e PS5.

A che ora inizia la beta aperta di Guilty Gear Strive?

La beta aperta di Guilty Gear Strive inizierà alle 19:00 PDT del 18 febbraio.

Ciò significa che anche l’Open Beta di Guilty Gear Strive inizierà alle 22:00 ET e alle 03:00 GMT del 19 febbraio.

Sappi che non hai bisogno di un abbonamento a PS Plus per divertirti a giocare online, ma avrai bisogno di una connessione Internet costante anche in modalità offline.

Come accennato in precedenza, coloro che hanno preordinato il gioco su un sistema Sony ora possono godersi una fantastica azione di combattimento e grafica.

Tuttavia, coloro che non hanno preordinato possono scaricare la demo limitata a breve dal PSN Store.

Come scaricare la versione di prova aperta di Guilty Gear Strive

Puoi scaricare la versione di prova aperta di Guilty Gear Strive dal Negozio PSN.

I giocatori possono scaricare la beta aperta di Guilty Gear Strive dal PSN Store alle 19:00 PDT, alle 22:00 ET del 18 febbraio e alle 03:00 GMT del 19 febbraio.

Una volta scaricata e installata la demo, potrai godertela per un periodo di tempo limitato.

Tutte le demo dei giochi termineranno il 21 febbraio alle 06:59 PDT, alle 09:59 ET e alle 14:59 GMT.

Dai un’occhiata al gioco Sito ufficiale per maggiori informazioni.