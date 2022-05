Il duca e la duchessa di Cambridge guideranno le celebrazioni del giubileo di platino della regina

Kate Middleton e il principe William guideranno le celebrazioni del giubileo di platino della regina in tutto il Regno Unito.

La coppia reale sarà il membro più anziano della famiglia reale a lasciare Londra durante il festoso weekend centrale.

Guarda qui la scaletta completa delle festività del fine settimana di giugno.

La regina Elisabetta fa spazio ai suoi nipoti per essere al centro della scena.

Il palazzo ha annunciato che Kate Middleton e il principe William guideranno le celebrazioni del giubileo di platino della regina in tutto il Regno Unito.

Ciò significa che il duca e la duchessa di Cambridge saranno i membri più anziani della famiglia reale a lasciare Londra durante il festoso weekend centrale di giugno.

per ogni PersoneLa coppia reale si recherà in visita in Galles, dove hanno vissuto per alcuni anni quando si sono sposati per la prima volta più di un decennio fa. Allo stesso tempo, la principessa Anna andrà in Scozia e il principe Edoardo e Sophie, contessa di Wessex, andranno in Irlanda del Nord.

L’annuncio arriva dopo che è stato confermato che lo saranno anche il principe Harry, sua moglie Meghan e i loro due figli – Archie, 3 e Lilipt di 11 mesi. Partecipa ai festeggiamenti del fine settimana.

Tuttavia, è stato anche annunciato che “dopo un’attenta considerazione” la regina ha deciso che le apparizioni del giubileo di platino di quest’anno saranno limitate a se stessa e ai “membri della famiglia reale che attualmente svolgono funzioni pubbliche ufficiali”.

Ciò significa che il duca e la duchessa di Sussex, così come il principe Andréj, non compariranno sul balcone con il resto della famiglia.

Consulta il programma completo delle festività del fine settimana qui.