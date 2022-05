Due scuole a South Bend, leader nell’istruzione STEM

Due scuole di South Bend sono in un elenco di 15 scuole designate dal Dipartimento dell’Istruzione dell’Indiana come “recentemente accreditate” come leader nell’insegnamento della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica.

Le scuole sono Career Academy Middle School e Career Academy High School.

Il programma per le scuole accreditate STEM riconosce le scuole impegnate a insegnare tali abilità al di fuori della classe, attraverso l’indagine, l’apprendimento basato su progetti, il coinvolgimento della comunità, l’imprenditorialità, l’integrazione nelle discipline umanistiche e nelle arti correlate e le attività extrascolastiche.

Istituito nel 2015, il programma STEM Accredited Schools riconosce le scuole impegnate a insegnare le major STEM al di fuori della classe. Le scuole accreditate STEM incarnano un approccio altamente innovativo all’istruzione, impiegando una grande quantità di indagine, apprendimento basato su progetti, coinvolgimento della comunità, imprenditorialità, classi incentrate sullo studente, inclusione nelle discipline umanistiche e nelle arti correlate e attività STEM al di fuori della scuola. Per le scuole superiori, in particolare, il conseguimento di un titolo STEM richiede maggiore intento e coordinamento in termini di visibilità, programmazione e collaborazione interdisciplinare.

Le nuove scuole accreditate STEM di quest’anno sono:

Accademia Bailly STEM, Gary Community School Corporation

Brentwood Primary School, Plainfield Community School Institution

Accademia di carriera secondaria South Bend

Carriera Academy Middle School South Bend

Edgewood Junior High, Richland-Bean Blossom Community School Corporation

Scuola elementare di Farmersville, MSD Mount Vernon

Guilford Primary School, Plainfield Community School Institution

Accademia di matematica e scienze occidentali dell’Indiana

Scuola elementare John S Irwin, Scuole comunitarie di Fort Wayne

Scuola elementare di Marte, MSD Mount Vernon

North Side Primary School, East Randolph Community Schools

South Ripley Primary School, South Ripley Community School Institution

Van Buren Primary School, Plainfield Community School Institution

Scuola Elementare Ovest, MSD Mount Vernon

Whitney Early Childhood Youth Center, Scuole comunitarie di Fort Wayne

Ora ci sono oltre 100 scuole accreditate STEM in Indiana.