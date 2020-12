Il divieto di pesca degli squali è parzialmente efficace: uno studio

Squali in un mercato in Sri Lanka. Credito: Claire Collins



Un nuovo studio rileva che vietare la caccia agli squali è solo parzialmente efficace nel proteggere gli squali.





Scienziati dell’Università di Exeter, della ZSL (Zoological Society of London) e della ONG dello Sri Lanka Oceanswell hanno esaminato gli effetti di un divieto totale sullo sbarco di squali volpe, introdotto dal governo dello Sri Lanka nel 2012.

Le informazioni raccolte dai pescatori locali indicano che il divieto ha interrotto la pesca mirata degli squali, ma che le “catture accessorie” in corso continuano.

Lo studio ha anche scoperto che le catture accessorie sembrano non essere ampiamente registrate, in parte a causa della “sfiducia e confusione” tra i pescatori.

L’autrice principale Claire Collins, dell’Università di Exeter e dello ZSL Institute of Zoology dell’Università di Exeter, ha dichiarato: “Il divieto di lunga data dello Sri Lanka offre l’opportunità di valutare gli effetti del divieto, che viene sempre più implementato a livello globale per proteggere gli squali”.

“Il divieto ha completamente interrotto la pesca mirata di questi squali, e in questo senso ha avuto un enorme successo.

“Tuttavia, la persistenza delle catture accessorie è un problema non solo a causa dell’impatto diretto su di essa Specie in pericolo, Ma anche perché è allettante per i cacciatori aggirare il divieto.

“Poiché le trebbiatrici sono facili da nascondere come altre specie di squali, tagliando le pinne prima dello sbarco, i pescatori possono venderle facilmente e il divieto potrebbe essere difficile per le autorità.

Squalo volpe. Credito: Lauren Nelson



“Senza affrontare le continue catture accessorie, ci sarà sempre la tentazione di sbarcare questi squali, soprattutto perché lo Sri Lanka ha un forte mercato per la carne di squalo e per il finning”.

Lo studio non affronta i modi per ridurre le catture accessorie, ma i metodi possono includere divieti di pesca locale in aree note per avere squali e la modifica di Attrezzatura da pescaE riduci il tempo che l’attrezzatura rimane in acqua, in modo che gli squali catturati per caso abbiano maggiori possibilità di essere liberi prima di morire.

I ricercatori di Oceanswell hanno raccolto dati dai pescatori per un periodo di dieci mesi lo scorso anno.

Sebbene molti pescatori abbiano riferito di non sentirsi coinvolti dalle autorità prima del divieto, il rispetto del divieto era molto alto tra le società che facevano affidamento sugli studi per guadagnarsi da vivere.

Lo studio rileva gli effetti “asimmetrici” del divieto.

Non sorprende Cacciatori Le persone coinvolte nella pesca degli squali bersaglio sono state gravemente colpite e i ricercatori affermano che questi effetti dovrebbero essere mitigati quando possibile.

La dott.ssa Anna Nono, autrice principale del documento, con sede presso l’Università di Exeter e l’Università di Nova Lisbona (Portogallo), ha aggiunto: “Se vogliamo che le politiche di conservazione e pesca abbiano successo, dobbiamo migliorare la nostra comprensione di come influenzano gli utenti delle risorse e tenerne conto durante la progettazione delle politiche.

“Questa è la chiave per attuare politiche forti che producano risultati positivi per le persone e la biodiversità”.

L’articolo pubblicato sulla rivista Politica marittima, Intitolato: “Usare le visualizzazioni per esaminare le risposte umane ai divieti generali: il caso del divieto di sbarco degli squali volpe nello Sri Lanka”.

maggiori informazioni:

Claire Collins et al., Usando le visualizzazioni per esaminare le risposte umane ai divieti generalizzati: il caso del divieto di sbarco degli squali volpe nello Sri Lanka, Politica marittima (2020). Claire Collins et al., Usando le visualizzazioni per esaminare le risposte umane ai divieti generalizzati: il caso del divieto di sbarco degli squali volpe nello Sri Lanka,(2020). DOI: 10.1016 / j.marpol.2020.104198