La mortale ameba mangia-cervello ha ampliato il suo raggio d’azione verso nord

Fatale “ L’ameba mangia il cervello “L’infezione si è storicamente verificata negli Stati Uniti meridionali, ma negli ultimi anni sono comparsi casi nell’estremo nord, molto probabilmente a causa di Cambiamento climatico Trovato un nuovo studio.

I ricercatori dello studio, dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), hanno esaminato i casi di questa ameba mangia-cervello, nota come Naegleria FolieriPer oltre quattro decenni negli Stati Uniti, hanno scoperto che, sebbene il numero di casi che si verificano ogni anno sia rimasto più o meno lo stesso, la gamma geografica di questi casi si sta spostando verso nord, con più casi che emergono negli stati del Midwest rispetto a prima.

N. fowleri È un organismo unicellulare che si trova naturalmente nell’acqua dolce calda, come laghi e fiumi, secondo Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie . Provoca una devastante infezione cerebrale nota come meningoencefalite amebica primaria (PAM), che è fatale quasi in tutto il mondo. L’infezione si verifica quando l’acqua contaminata sale al naso di una persona, consentendo all’organismo di entrare nel cervello attraverso i nervi olfattivi (responsabili dell’olfatto) e distruggere i tessuti Il cervello. Il CDC afferma che l’ingestione di acqua contaminata non causerà infezioni.

Relazionato: 5 fatti essenziali sulle amebe mangia-cervello

Perché N. fowleri Gli autori hanno affermato che prospera in acque calde, fino a 113 gradi Fahrenheit (45 gradi Celsius), e l’aumento delle temperature globali potrebbe influenzare la gamma geografica degli organismi.

Nel nuovo studio, pubblicato mercoledì (16 dicembre) sulla rivista L’emergere di malattie infettive I ricercatori hanno analizzato i casi negli Stati Uniti N. fowleri Associato all’esposizione ad acque ricreative – come il nuoto in laghi, stagni, fiumi o bacini artificiali – dal 1978 al 2018. Hanno identificato un totale di 85 casi. N. fowleri Quelli che soddisfano i criteri per lo studio (cioè casi che sono stati collegati all’esposizione ad acque ricreative e includono dati sulla posizione).

Durante questo periodo, il numero di casi segnalati ogni anno è stato abbastanza costante, da zero a sei all’anno. La stragrande maggioranza dei casi, 74 casi, si è verificata negli stati meridionali; Ma sei di loro sono stati segnalati nel Midwest, inclusi Minnesota, Kansas e Indiana. Il rapporto afferma che cinque di questi sei casi si sono verificati dopo il 2010.

Mappa che mostra le infezioni da Naegleria fowleri associate all’acqua ricreativa negli Stati Uniti dal 1978 al 2018. (Credito fotografico: CDC / Emerg Infect Dis. Gennaio 2021)

Inoltre, quando il team ha utilizzato un modello per esaminare le tendenze nella latitudine massima dei casi ogni anno, ha scoperto che la latitudine massima cambiava di circa 8,2 miglia (13,3 chilometri) verso nord durante il periodo di studio.

Infine, i ricercatori hanno analizzato i dati meteorologici dalla storia di quasi ogni caso e hanno scoperto che, in media, le temperature giornaliere nelle due settimane precedenti ogni caso erano superiori alla media storica per ogni luogo.

“può essere Alte temperature Il conseguente aumento dell’uso di acqua ricreativa, come il nuoto e gli sport acquatici, potrebbe contribuire a cambiare l’epidemiologia della PAM “.

Gli autori hanno affermato che gli sforzi per descrivere gli stati PAM, come sapere quando e dove si verificano queste condizioni, ed essere consapevoli dei cambiamenti nella loro area geografica, possono aiutare a prevedere quando visitare le piscine naturali sarà più pericoloso.

Poiché non esiste un test rapido per N. fowleri In acqua, l’unico modo sicuro per prevenire questa infezione è evitare di nuotare in acqua dolce calda, afferma il CDC. Se scegli di nuotare in acqua dolce calda, puoi cercare di evitare che l’acqua ti salga nel naso chiudendo il naso, usando dei fermagli per il naso o tenendo la testa fuori dall’acqua.

Pubblicato originariamente su WordsSideKick.com.