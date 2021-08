Incredibile Luna Blu in Grecia

La luna piena di agosto, o luna blu, è stata vista sorgere su antichi siti archeologici in Grecia, come l’Acropoli e il Tempio di Poseidone, domenica notte.

La luna piena, che molti chiamano la “luna blu” stagionale, ha dato agli astronomi qualcosa di cui sorridere di notte mentre preparavano le loro macchine fotografiche per catturare lo spettacolo raro.

120 siti archeologici e Musei in tutta la Grecia Hanno anche aperto le loro porte gratuitamente in modo che il pubblico possa godersi l’intero ciclo di agosto. Parallelamente, sono in programma una serie di eventi culturali dal 20 al 25 agosto 2021.

Concerti e fiere in tutta la Grecia per la luna piena

Concerti, spettacoli teatrali, spettacoli di danza, recitazioni di poesie, documentari, mostre d’arte, star e visite guidate sono i principali eventi organizzati dal Ministero della Cultura e dello Sport quest’anno per tutto il mese di agosto.

La luna piena di agosto si vede sorgere sull’antico tempio di Poseidone a Sounio, il capo meridionale della regione dell’Attica a Sounio, in Grecia, il 21 agosto 2021.# stallone pic.twitter.com/BOjogExmKP – lolosmarios 21 agosto 2021

si verificano le lune piene Quando la luna si trova esattamente dalla parte opposta della terra rispetto al sole. In generale, la luna piena si verifica 12 volte l’anno, o tre volte per ciascuna delle quattro stagioni.

Luna piena, luna blu, luna storione

Mentre il termine Blue Moon è solitamente riservato alla seconda luna di un mese di calendario, La luna dello storione ad agosto è considerata una luna blu Sulla base di una vecchia definizione del termine, che rappresenta la terza luna piena che si verifica in una singola stagione, in questo caso l’estate, ha quattro lune piene, secondo la Full Moon Guide della NASA.

“Il primo uso registrato di ‘luna blu’ in lingua inglese risale al 1528”, ha scritto Gordon Johnston della NASA nella Guida della luna piena di agosto-settembre. La speculazione sull’origine del termine include una frase in inglese antico che significa “luna ingannata” o un riferimento a eventi rari, come quando la polvere nell’atmosfera fa apparire la luna blu.

Dagli anni ’40, il termine Blue Moon è stato utilizzato anche per indicare la seconda luna piena in un mese con due lune piene”.

La luna piena di agosto è chiamata la luna dello storione, dal nome dello storione gigante dei Grandi Laghi e del Lago Champlain, che secondo l’almanacco degli agricoltori è facile catturarlo in questo periodo estivo.