Consiglio psicologico del giorno: 3 giugno – Masculin.com

Nel mondo incerto di oggi, molte persone si rivolgono alla psicologia per ricevere supporto. Ad ogni età della nostra vita, è probabile che attraversiamo periodi di sofferenza psicologica che possono essere moderati o più gravi. I consigli psicologici che ti forniamo oggi, in questa meravigliosa giornata, il 3 giugno, ti aiuteranno a superare le tue sfide e ad andare avanti verso un futuro luminoso. Preparati a scoprire una tecnica semplice ma potente: la visualizzazione degli obiettivi.

Visualizza le tue vittorie future

Prenditi qualche minuto per immaginare il tuo futuro successo. In parole povere, La visualizzazione implica la creazione di un'immagine mentale di ciò che desideri ottenere o realizzare in futuro. Non è solo un esercizio intellettuale, ma anche emotivo Dovresti “provare” le stesse sensazioni come se quell'obiettivo fosse già stato raggiunto.

Ha spiegato il potere della visualizzazione

La visualizzazione non è solo un processo creativo divertente, è anche uno strumento prezioso supportato dalla scienza. Gli studi hanno dimostrato che fornendo al cervello un quadro mentale chiaro del successo a cui miriamo, possiamo effettivamente “programmare” il nostro subconscio per lavorare sodo e trovare soluzioni creative per raggiungere quell’obiettivo..

Passaggi per una visualizzazione efficace

Per ottenere il massimo da questa tecnologia, Puoi seguire questi semplici passaggi:

Per prima cosa prenditi un momento per pensare ai tuoi obiettivi . Cosa vuoi veramente ottenere? Formulalo chiaramente nella tua mente, aggiungendo quanti più dettagli possibile.

. Cosa vuoi veramente ottenere? Formulalo chiaramente nella tua mente, aggiungendo quanti più dettagli possibile. Subito dopo, Trova un posto tranquillo, sentiti a tuo agio e chiudi gli occhi . Immagina il tuo successo come se lo stessi vivendo.

. Immagina il tuo successo come se lo stessi vivendo. Coinvolgi tutti i tuoi sensi nel processo. cosa vedi ? che cosa ti senti ? Cosa senti? Quanto più realistica rendi l'immagine sensoriale, tanto più il tuo subconscio sarà convinto della tua visione di successo.

Questo dispositivo mentale può essere utilizzato ogni giorno per 5 minuti per tradurre i tuoi sogni in azioni mirate.

© Mitchell Greste/Unsplash

Utilizzo di personaggi famosi per la visualizzazione

Molti atleti di punta, uomini d’affari di successo e artisti famosi hanno incorporato la visualizzazione nella loro routine quotidiana. Per esempio, Jim CarreyL'attore di Hollywood ha firmato personalmente un assegno da 10 milioni di dollari per “servizi di recitazione resi”, lo ha datato al Ringraziamento del 1995 e poi lo ha guardato regolarmente. Nel 1994, ha guadagnato 10 milioni di dollari per il suo ruolo nel film “Scemo e più scemo”.

Quando usi la visualizzazione?

La bellezza di questa tecnologia risiede nella sua flessibilità. La visualizzazione può essere utilizzata per una varietà di obiettivi, sia grandi che piccoli:

Obiettivi di carriera : Immagina di aver vinto una promozione, di aver fatto una presentazione importante o di aver avviato la tua attività.

Immagina di aver vinto una promozione, di aver fatto una presentazione importante o di aver avviato la tua attività. Obiettivi personali: Visualizza te stesso mentre raggiungi i tuoi obiettivi: perdere peso, nuotare per lunghe distanze o imparare a suonare uno strumento musicale.

Visualizza te stesso mentre raggiungi i tuoi obiettivi: perdere peso, nuotare per lunghe distanze o imparare a suonare uno strumento musicale. Sfida personale : esercita la visualizzazione per superare la paura dei luoghi pubblici, della guida in autostrada o del parlare in pubblico.

I limiti della percezione

È importante notare che, sebbene la visualizzazione sia potente, non è una bacchetta magica. Non produce risultati immediati e richiede tempo e costanza per ottenerli. Inoltre esso, Deve essere accompagnato da azioni concrete e duro lavoro per cambiare la tua realtà.