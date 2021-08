Gli astronauti della NASA si preparano ad aggiornare il sistema di alimentazione della ISS: come guardare

L’astronauta della NASA Mark Vandy e l’astronauta della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) condurranno una passeggiata spaziale martedì 24 agosto.

L’ingegnere di volo della NASA Megan MacArthur e l’ingegnere di volo Thomas Bisquet (Agenzia spaziale europea) supporteranno gli astronauti durante la spedizione programmata di sei ore e 50 minuti.

La prossima passeggiata spaziale sarà la quarta, dopo tre precedenti passeggiate nello spazio per collegare la prima coppia di nuovi array iROSA, agenzia spaziale Lei disse. Il 16 giugno, l’astronauta della NASA Shane Kimbrough e l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea Thomas Bisquet hanno attaccato il primo nella sua configurazione piegata con una staffa di montaggio al canale energetico 2B sul Porta 6 marce.

La coppia si è recata a Energy Channel 2B il 20 giugno per completare l’installazione e la distribuzione. Il 25 giugno, il duo ha terminato l’assemblaggio e il lancio del secondo dei sei nuovi array durante un’altra passeggiata spaziale.

cosa ti aspetti

Vande Hei della NASA e Akihiko Hoshide di JAXA collegheranno una staffa di supporto al nuovo pannello solare chiamato Solar Array della Stazione Spaziale Internazionale per equipaggiare il canale di alimentazione 4A.

Il agenzia spaziale Aggiunge più pannelli solari per completare sei degli otto canali energetici esistenti della stazione spaziale. La NASA vuole garantire una capacità sufficiente per l’utilizzo e la commercializzazione delle offerte di tecnologia di esplorazione dell’agenzia per Artemis e oltre. I pannelli in questione forniscono elettricità al laboratorio statunitense, all’unità Harmony e all’unità Columbus, tra le altre divisioni dell’impianto.

NASA Ha detto che i pannelli solari erano inizialmente destinati a durare 15 anni, ma alcuni sono in uso da più di 20 anni. Sebbene gli array siano ancora funzionanti, la loro efficienza diminuisce nel tempo. A causa di questo e dei progressi nella tecnologia degli array solari, i nuovi array produrranno più elettricità rispetto ai precedenti, nonostante le loro dimensioni più ridotte.

Se verranno costruite tutte le altre sei matrici, la potenza totale utilizzabile dell’impianto passerà da 160 kilowatt a un massimo di 215 kilowatt, secondo KPVI.

Verrà utilizzata la stessa architettura dell’array solare implementata a Gateway, un nuovo avamposto in orbita lunare stabilito dai partner commerciali e internazionali della NASA.

come guardare

La NASA TV trasmetterà in diretta la passeggiata spaziale. Puoi guardare il video pubblicato di seguito in questa pagina o andare su Sito web della NASA Per saperne di più.

La copertura della passeggiata spaziale inizierà alle 7:00 ET di martedì 24 agosto. L’inizio della vera passeggiata spaziale è previsto per le 8:30 ET. Può durare fino a sette ore.

Se sei davvero interessato a saperne di più, la NASA terrà un briefing il giorno prima della passeggiata spaziale con maggiori dettagli. Lunedì 23 agosto alle 14:00 ET, puoi guardare il briefing su NASA TV.

