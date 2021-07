Il clima ha contribuito direttamente ai cambiamenti nelle dimensioni del corpo

Gli esseri umani hanno evoluto dimensioni corporee più grandi nelle regioni più fredde e corpi più piccoli nelle regioni più calde, poiché le dimensioni del cervello mostrano una scarsa correlazione con la temperatura ma sono invece correlate ai cambiamenti biologici legati alle tendenze della temperatura.

La dimensione del corpo umano ha oscillato notevolmente negli ultimi milioni di anni ed è strettamente correlata alla temperatura

L’evoluzione umana è stata un’area fondamentale sin dall’inizio della scienza stessa. Di particolare interesse sono le domande su come e perché il corpo umano e il cervello si sono evoluti in quello che sono oggi.

Nuova ricerca pubblicata sulla rivista Connessioni con la natura Da un team internazionale e interdisciplinare di ricercatori guidati dal dott. Manuel Weil del Dipartimento di ecologia precoce e quaternaria dell’Università di Tubinga in Germania e colleghi di Cambridge, Nuova Zelanda e Canada, hanno rivelato nuove intuizioni sull’evoluzione umana e su ciò che guida esso.

Il team ha raccolto misurazioni delle dimensioni del corpo e del cervello da oltre 300 fossili di ominidi trovati in tutto il mondo e ha combinato questi dati con ricostruzioni dei climi regionali del mondo negli ultimi milioni di anni.

Questa linea temporale corrisponde ai primi inizi dell’evoluzione umana ed è caratterizzata da drastici cambiamenti climatici. In effetti, si pensa che l’Homo sapiens si sia evoluto per la prima volta circa 300.000 anni fa nell’Africa orientale, ma lo stesso genere Homo esiste da molto più tempo e include specie correlate come l’Homo habilis e l’Homo erectus.

Una caratteristica distintiva del genere Homo è una tendenza all’aumento delle dimensioni del corpo e del cervello rispetto ad altre specie come l’Homo habilis. Quindi, indagare sulle cause alla radice è particolarmente prezioso per comprendere la nostra specie e cosa la spinge a cambiare nel tempo.

In questo studio, il team è stato in grado di esaminare queste dinamiche confrontando il clima specifico che ogni fossile raccolto ha sperimentato quando un individuo era vivo.

Il collegamento dei fossili al clima ha dimostrato che le dimensioni medie del corpo umano variano notevolmente, con corpi più grandi che si evolvono in regioni più fredde. Si pensa che ciò sia dovuto al tampone di volumi corporei più grandi rispetto alle temperature programmate poiché meno calore viene perso dal corpo quando la sua massa è grande rispetto alla sua superficie.

Il nostro studio indica che il clima, e in particolare la temperatura, è stato il principale motore dei cambiamenti nelle dimensioni del corpo negli ultimi milioni di anni. Possiamo vedere dalle persone che vivono oggi che coloro che vivono in climi più caldi tendono ad essere più piccoli e quelli che vivono in climi più freddi tendono ad essere più grandi. Ora sappiamo che le stesse influenze climatiche hanno operato negli ultimi milioni di anni”. Professor Andrea Manica, Università di Cambridge

Cambiamenti radicali nelle dimensioni del cervello, ma non paralleli alle dimensioni del corpo حجم

I ricercatori hanno quindi esaminato la relazione tra fattori ambientali e dimensioni del cervello nella razza umana, ma le relazioni erano generalmente deboli.

Le dimensioni del cervello hanno invece mostrato associazioni con fattori biotici, con cervelli di ominidi più grandi associati ad habitat con meno vegetazione, come steppe aperte e praterie, ma anche in aree più ecologicamente stabili. Utilizzando i dati archeologici, questi risultati suggeriscono che gli individui che vivono in questi habitat cacciano animali più grandi per il cibo, un compito rischioso e complesso che potrebbe aver indotto l’evoluzione di cervelli più grandi.

In effetti, il monitoraggio, l’identificazione e la cattura coerenti di grandi animali per la sopravvivenza richiedono una messa a punto delle capacità sensoriali dalla corsa e dal combattimento fisico all’uso di segnali visivi e olfattivi, che diventano più difficili in habitat complessi che forniscono copertura, ad esempio.

Il Dr. Manuel Weil ha dichiarato: “Abbiamo scoperto che ci sono diversi fattori che determinano la dimensione del cervello e la dimensione del corpo – non sono sotto le stesse pressioni evolutive. L’ambiente ha un impatto molto maggiore sulla dimensione del nostro corpo rispetto alla dimensione del nostro cervello .”

“C’è un impatto ambientale indiretto sul volume del cervello in aree più stabili e aperte: il numero di nutrienti ottenuti dall’ambiente deve essere sufficiente per consentire il mantenimento e la crescita dei nostri cervelli grandi, in particolare che richiedono energia”, ha aggiunto.

Pertanto, i risultati supportano il fatto che i fattori non ambientali rappresentano un driver più importante per i cervelli più grandi rispetto ai fattori climatici. Altri fattori che possono avere un impatto possono essere aggiunti all’elenco, comprese le sfide cognitive di una vita sociale sempre più complessa, diete più diversificate e tecnologie più complesse.

I ricercatori affermano che ci sono buone prove che il corpo umano e il volume del cervello continuano ad evolversi. Attualmente, in media, le persone più grandi vivono in climi più freschi, ma possono verificarsi cambiamenti poiché il cambiamento delle temperature globali può influenzare le tendenze osservate.

Inoltre, le dimensioni del cervello sembrano essersi ridotte dall’inizio dell’Olocene (circa 11.650 anni fa), probabilmente in relazione a una maggiore dipendenza dalla tecnologia. Questo probabilmente continuerà a causa dell’esternalizzazione di compiti complessi ai computer, che potrebbe causare un ulteriore restringimento del cervello nei prossimi migliaia di anni.

È divertente speculare su cosa accadrà alle dimensioni del corpo e del cervello in futuro, ma dobbiamo stare attenti a non estrapolare troppo dagli ultimi milioni di anni perché molti fattori possono cambiare”, museruola

Gli studi futuri potrebbero continuare ad esaminare fossili nuovi ed emergenti e potrebbero tenere conto di altri fattori che probabilmente hanno avuto un ruolo nell’evoluzione umana, come l’incrocio con altre specie tra cui i Neanderthal, che potrebbero aver contribuito ai cambiamenti nelle dimensioni del corpo nelle regioni fredde. Pertanto, comprendere come si sviluppano corpi e cervelli può fornire spunti per comprendere gli stress sottostanti associati ai cambiamenti morfologici negli esseri umani.