Esercizi corretti di tutte le materie 1 e 2

Argomento di matematica. I candidati al diploma di maturità 2022 hanno superato l’esame di specializzazione in matematica. I tasti di risposta sono disponibili per tutti gli esercizi.

Due materie di matematica sono state offerte ai candidati per il diploma di maturità 2022. L’ultimo anno ha lavorato sull’argomento 1 o sull’argomento 2. In entrambi sono stati trattati gli stessi argomenti del programma di matematica: funzioni numeriche, sequenze, probabilità e geometria.

Quindi non c’è trappola per i candidati che hanno frequentato i corsi di specializzazione in Matematica del primo e dell’ultimo anno. Tanto più che per questa prima organizzazione di esami di specializzazione scritti, i candidati possono ignorare un esercizio tra i quattro proposti nelle materie, e quindi scegliere le materie su cui lavorare. Una decisione è stata presa dal Ministero dell’Istruzione per facilitare l’esame.

Le risposte all’esame di maturità 2022 in matematica

Entro mezz’ora dalla fine delle prove di matematica, le risposte agli esercizi erano già disponibili. Le risposte suggerite di seguito, scritte da un professore associato, sono sicure e consentono agli studenti delle scuole superiori di avere un’idea del loro successo e in prima persona dei loro voti.

Risposta argomento di matematica per mercoledì 11 maggio:

La risposta all’argomento di matematica di giovedì 12 maggio:

Quali sono le materie di matematica per il diploma di maturità 2022 (specializzazione)?

Quali sono gli argomenti di matematica di mercoledì 11 maggio e giovedì 12 maggio? Entrambi includevano quattro esercizi tra cui un MCQ di sei domande su funzioni e sequenze numeriche. Il test prevedeva anche, ogni volta, un esercizio dedicato alla probabilità e un altro incentrato sulla geometria nello spazio. Le funzioni erano molto presenti e in tutte le loro forme, in particolare le funzioni esponenziali. Trova tutti gli argomenti e i dettagli degli esercizi offerti ai candidati al diploma di maturità grazie al nostro partner studiare teatro.

Argomenti di matematica per mercoledì 11 maggio:

Argomenti di matematica per giovedì 12 maggio:

Quando verranno pubblicati i risultati dei test di matematica?

Sebbene la prova di matematica sia organizzata un mese prima delle prove scritte e orali di francese, filosofia e orale, i risultati non possono essere conosciuti fino alla pubblicazione di tutti i risultati, ovvero il 5 luglio 2022. In linea di principio, il voto ottenuto in questa prova deve essere apparso in un dossier Parcoursup ma con il rinvio delle date, è possibile posticipare l’annuncio dei risultati dei candidati alla fine Baccalaureato.