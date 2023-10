Scienza: il nostro mondo è solo un videogioco?

Le particelle elementari sono costituite da frammenti di informazione, come le immagini del videogioco Red Dead Redemption 2? -Credito:

controCome molte figure, Elon Musk crede che l’universo sia in realtà una semplice simulazione al computer, in cui il mondo fisico è ridotto a frammenti di informazione. Come nel computer. Questa teoria è chiamata fisica dell’informazione. Il dottor Melvin Fopson (Università di Portsmouth) sostiene questa stravagante ipotesi postulando che anche questi frammenti di informazione avrebbero una massa, che potrebbe essere la massa oscura mancante dell’universo.

L’ipotesi è che ogni particella elementare contenga frammenti di informazione che la caratterizzano proprio come fa il DNA di una cellula. Di conseguenza, se possiamo conoscere le informazioni contenute negli atomi del DNA, possiamo prevedere la comparsa delle mutazioni. Allo stesso modo, le leggi della fisica e dell’energia nucleare dovrebbero essere riviste.

Secondo Fobson l’informazione è la pietra angolare dell’universo. Quest’ultimo può essere paragonato a un gioco digitale. La validità di queste illusioni resta da dimostrare attraverso esperimenti indiscutibili. (Offerte AIP).