“Il cambiamento climatico sulle nostre montagne sta uccidendo”

La glaciologa Heidi Sevestre sostiene che la scienza può informare il dibattito pubblico. Presente nei media, continua a sottolineare gli effetti del riscaldamento globale, a difendere l'utilità del pensiero condiviso e a mettere in discussione le potenziali influenze, in montagna e altrove.



Articolo consigliato: [Film] Consapevolezza: l’impatto del cambiamento climatico sulla nostra pratica montana

Recentemente ti abbiamo visto apparire in un talk show del sabato sera. Senti i benefici di questa diffusa copertura mediatica oggi?

Al momento possiamo permetterci solo il lusso di parlare ai convinti. È stata una buona occasione per discutere del clima in uno spettacolo di intrattenimento. Le cose cambiano; Se lo confronto con quello che era cinque anni fa, non ha nulla a che fare con esso. Oggi alziamo tutti i piedi, ovviamente a velocità diverse, ma ci muoviamo tutti. Per noi studiosi è necessario essere presenti a sostegno di questo movimento.

nel libro Domani lo siamo (Éditions du Faubourg), che ha scritto insieme al professore di tecnologia di La Rochelle François Bernard, è anche una questione di transizione. Hai portato gli studenti universitari a casa tua alle Svalbard. Cosa è cambiato per loro?

Con François volevamo creare una scossa elettrica. Volevamo portare questi studenti in un luogo dove vediamo espresso il cambiamento climatico, dove le conseguenze stanno già colpendo la popolazione locale. L’idea era molteplice: c’era tutta una parte educativa e di sensibilizzazione per aiutare i giovani a comprendere le cause e le conseguenze del cambiamento climatico. Dobbiamo capire che non ci lasceremo convincere dai numeri e dalle statistiche. Dobbiamo incorporare questo cambiamento a livello emotivo, con la forza della natura. Ecco perché abbiamo trascorso così tanto tempo all'estero alle Svalbard. Hanno dovuto sentire il cambiamento climatico nelle loro viscere, incorporare le loro conoscenze nel profondo di se stessi, vedere i banchi di ghiaccio sciogliersi e i ghiacciai ritirarsi. Oggi tutti vogliono impegnarsi nel settore ambientale. Qualunque sia il lavoro che faranno, so che ci aiuteranno a creare un futuro desiderabile.

Quest'anno hai fatto parte della giuria del Chamonix Film Festival, cosa rappresenta Chamonix per te?

Chamonix è molto rappresentativa di ciò che sta accadendo oggi. Le Alpi si stanno riscaldando due volte più velocemente del resto del Paese. C’è il fatto che la montagna sta crollando, che i ghiacciai si stanno ritirando… Il mare di ghiaccio è diventato forse il più grande simbolo del cambiamento climatico sulla Terra. Per noi è qui che è nata la glaciologia. Poi c'è questo lato “interessante” del turismo… Come gestirlo? Questo turismo contribuisce a sensibilizzare migliaia di persone ogni anno e, allo stesso tempo, non è del tutto auspicabile che tutto il mondo venga a vedere la Mer de Glace. Chamonix mi ricorda molto le Svalbard. Questi due “centri” del cambiamento climatico sono il posto migliore per pensare insieme. Ci sono basi molto solide per l’economia, ma nulla è possibile se la natura non esiste più. Chamonix dovrebbe essere un terreno fertile per opere che ispirino l’intero pianeta.

Mi sembra che tu abbia passato un'intera estate nel Corridoio Gwyter con la Fondazione Petzl?

Sì, era il 2011, Petzel voleva costruire una struttura a tutela degli alpinisti. Abbiamo studiato la frequenza delle cadute di massi, la loro dimensione, ecc. Ciò non venne fatto ma furono date istruzioni molto precise agli alpinisti. Ciò è in parte dovuto al cambiamento climatico che ha portato al ritrovamento di sempre più pietre. Il cambiamento climatico nelle nostre montagne sta uccidendo le persone.

L’alpinismo comporterà più rischi di prima?

La professione del consulente, così pericolosa in primo luogo, diventerà sempre più difficile da comprendere. Ho un grande rispetto per quello che fanno, sono i migliori esperti di montagna in circolazione grazie alle loro osservazioni quotidiane. Sento alcuni dire che non restano più nelle Alpi francesi settentrionali in estate per trovare altre località più stabili. Ci sono molti esempi che ci mostrano che questo è diventato difficile da gestire. Nelle Alpi tutto avviene in rapido movimento. Questo autunno si adatterà ai rischi che ci sono in estate, come quelli che i servizi forniti da questi ecosistemi, come l'acqua che si trova nei ghiacciai del paese, non traggono profitto da tutti noi. . Dovremo anche continuare ad attaccare il problema alla radice perché tutto non potrà che peggiorare. Abbiamo grandi sfide da affrontare e avremo successo se lavoreremo per raggiungere insieme compromessi e soluzioni.

Cosa pensi oggi dell’alpinismo praticato ai quattro angoli del mondo?

Sono il primo ad amare le spedizioni perché sono soprattutto un grande amante della montagna. Questa idea di avventura solleva oggi le mie domande. Cosa ne facciamo in un mondo che cambia? Ho molte discussioni con scalatori e alpinisti. Stiamo assistendo alla nascita di spedizioni a basse emissioni di carbonio, un altro modo di viaggiare ed esplorare le montagne.

Puoi anche continuare a partecipare a spedizioni prendendoti cura della tua impronta di carbonio. Dico a coloro che se ne vanno di non esitare a contattare gli scienziati. Le scuse che sentiamo a volte frenano gli alpinisti, ma noi abbiamo un disperato bisogno di dati. E quando andiamo altrove, al di là dell’ispirazione straordinaria, dobbiamo anche chiederci cosa possiamo riportare in più, a casa, nella nostra comunità.

Articolo consigliato: Qual è il posto della scienza nei viaggi alpinistici?