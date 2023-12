Sei invitato ad una festa ma non vuoi andarci? Secondo questo studio, non dovresti forzarti

Produzione multimediale/Getty Images Produzione multimediale/Getty Images Rifiutare un invito a una festa non ha tutte le conseguenze che potresti immaginare.

Salute Mentale – A volte è meglio saper dire di no. Chi di noi non si è mai ritrovato ad una festa, ad un compleanno, ad un aperitivo con gli amici o qualunque occasione in cui non ha voglia di andare? Ci sono molte ragioni per cui lo diciamo ” SÌ “ : Sentimenti di colpa, pressione sociale, paura di essere offesi o di non essere invitati la prossima volta.

Se questa situazione ti suona familiare, sappi che rifiutare un invito ha molte meno conseguenze di quanto potresti immaginare, secondo uno studio pubblicato l’11 dicembre 2023 sulla rivista Giornale di personalità e psicologia sociale E trasferito dai nostri colleghi da HuffPost Regno Unito.

Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno coinvolto 2.000 persone in diversi esperimenti. La metà di loro doveva svolgere il ruolo di ospiti e l'altra metà quello di padroni di casa. Sono stati messi in situazioni in cui erano invitati – e sono stati invitati – a eventi, come una visita a un museo. I ricercatori hanno chiesto loro quali fossero i loro sentimenti riguardo al rifiuto.

L'importanza data al rifiuto

“I partecipanti che immaginavano di rifiutare l'invito del loro amico spesso credevano che farlo avrebbe avuto conseguenze negative per la loro relazione.”, Spiegazione degli autori dello studio. Ma i risultati mostrano che gli invitati che rifiutano l’invito sovrastimano l’impatto negativo che avrà sull’invitante.

Queste persone in realtà enfatizzano eccessivamente il rifiuto dell'ospite. L'autore principale dello studio, Julian Giffey, spiega: “Le persone tendono ad esagerare la misura in cui la persona che ha esteso l'invito si è concentrata sul fatto che l'invitato ha rifiutato l'invito.”

È stato inoltre condotto un esperimento su 160 coppie partecipanti. Queste persone hanno dovuto rifiutare l'invito del loro partner. Ma non importa quanto dura la relazione, «La persona che ha rifiutato l'invito […] Tende a pensare che il suo partner sarà più arrabbiato o è più propensa a pensare che il rifiuto significhi che non le importa più di quanto non fosse in realtà.secondo gli autori.

In breve: se rifiuti un invito, ciò non avrà conseguenze negative sul tuo rapporto con la persona che ti invita. O almeno molto meno di quanto potresti immaginare. Quindi, se non vuoi andare alla festa di Capodanno, sentiti libero di dire di no. Nessuno ti biasimerà

