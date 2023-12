Cecilia Payne, la stella luminosa ma a lungo nascosta dell'astronomia

In quattro immagini rendiamo omaggio ad esperti di astronomia poco conosciuti. Leggi anche le foto precedenti:

Fin dalla notte dei tempi stupiscono e affascinano. Qual è la natura delle stelle che ogni sera decorano il nostro planetario? Ora sappiamo che è composto da gas, non da rocce come la Terra. Una scoperta fondamentale risalente a cento anni fa, ma di cui raramente viene riconosciuta la maternità.

Perché è donna, lo è l'astronoma anglo-americana Cecilia Payne-Gaposchkin, alle sue origini. All'inizio del secolo scorso, la giovane donna si trovò esposta al conservatorismo della società britannica, e attraversò l'Oceano Atlantico per proseguire le sue ricerche negli Stati Uniti. Ha contribuito a rivoluzionare l'astronomia, non solo in ambito scientifico, ma anche aprendo il suo campo maggiormente alle donne.