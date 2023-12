Secondo i ricercatori, questo semplice gesto può migliorare il tuo caffè

Pixabay Pixabay

Caffè: come fare un buon caffè? Hai bisogno della macchina giusta e, sì, di un buon caffè. Ma per i puristi dell’Arabica si può andare oltre. In un nuovo studio pubblicato il 6 dicembre sulla rivista cellulaI ricercatori hanno trovato un modo per migliorare il tuo caffè. Ma attenzione: questo è solo per chi macina i suoi preziosi chicchi.

La soluzione è sì infantile, ma esclude gli appassionati di capsule di ogni tipo: basta aggiungere un po' d'acqua ai chicchi di caffè prima di macinarli. Devi prima avere il dispositivo giusto. Questo consiglio è il risultato di un lavoro a lungo termine sulla macinazione del caffè, al fine di comprendere meglio i processi fisici in atto.

Tutto inizia dal forum

Tutto è iniziato come un forum di discussione tra baristi. Quest'ultimo discute il cosiddetto metodo “Tecnologia Ross Droplet” Conosciuta nel mondo del caffè, consiste nello spruzzare o mescolare una piccola quantità di acqua nei chicchi di caffè prima di macinarli, in modo da ottenere i migliori risultati.

Da bravi scienziati, gli autori di questo studio hanno cercato di convalidare questa tecnica. Uno di loro, Christopher Hendon, non era il suo primo tentativo sull'argomento. Oltre ad uno studio che dimostra matematicamente come migliorare l'espresso, questo chimico lo ha dimostrato Congelare i chicchi di caffè Migliora il sapore.

In questo ultimo studio, Christopher ha collaborato con Joshua Mendez Harper, ex vulcanologo dell'Università dell'Oregon. Il loro punto di partenza è semplice: macinare i chicchi di caffè interi in particelle fini crea molto attrito: in altre parole, i chicchi, e poi i pezzi di chicchi, si sfregano l'uno contro l'altro, generando elettricità statica. . Lo stesso fenomeno quando si sfrega il palloncino.

Tuttavia, quest'ultimo fa sì che il caffè si raggrumi, intasando il macinacaffè. Oltre a creare disordine e sprechi, ciò influisce negativamente sul sapore del caffè preparato. Per ridurre questo problema, dovresti semplicemente inumidire i chicchi.

È tutta una questione di umidità

“L’umidità, sia quella rimanente all’interno del caffè tostato o quella esterna aggiunta durante la macinatura, è ciò che determina la quantità di carica (elettrica) che si forma durante la macinatura.”A Annunciare Christopher Hendon. I nostri ricercatori (accompagnati da un team di quattro persone per condurre questo studio su larga scala) hanno confrontato una gamma completa di chicchi di caffè tostati in laboratorio di provenienza commerciale.

Variano tutti per origine, tempo di tostatura e contenuto di umidità. Hanno misurato l'elettricità statica in ciascun lotto dopo la macinazione. Successivamente, i ricercatori hanno misurato la dimensione delle particelle del caffè appena macinato e il sapore della miscela finale, consentendo loro di concludere che l’idratazione dei chicchi di caffè migliora la miscela.

In un'intervista a L nuovo mondoI ricercatori lo hanno addirittura raccomandato espressamente Aggiungere circa 20 microlitri di acqua per ogni grammo di caffè. Oppure mezzo millilitro per un espresso tipico, che ne migliorerà corpo e sapore.

Dal caffè alle eruzioni vulcaniche

Anche se sono necessari ulteriori esperimenti per testare diversi tipi di macinini e metodi di produzione della birra, hanno concluso i ricercatori “Pochi semplici spruzzi d’acqua risolvono i problemi di grumi, incanalamenti e scarsa estrazione contribuendo ad ottenere un espresso dal gusto migliore.”. Tanti calcoli e un semplice gesto alla fine!

Sperano anche che la loro collaborazione basata sul caffè dia origine a nuove idee sulla geoscienza. “C’è molto da sapere su come si rompe il caffè, come si diffonde sotto forma di molecole e come interagisce con l’acqua”.Dettagli Joshua Mendez Harper.

In realtà il problema fisico che riscontriamo qui sul caffè esiste anche in altri ambiti più complessi, come spiega il vulcanologo: “Queste indagini possono aiutare a risolvere problemi paralleli in geofisica – che si tratti di frane, eruzioni vulcaniche o di come l’acqua passa attraverso la Terra”. Tutte le strade portano al caffè.

