Un sistema solare con orbite davvero sorprendenti

Grazie a ciò, il team è stato in grado di determinare l’orbita di HD3167b, che impiega solo 23 ore per orbitare intorno alla sua stella ed è quindi molto vicina ad essa. È allineato con questa stella, e quindi nel suo piano equatoriale, come dimostrano i risultati pubblicati mercoledì in Astronomia e astrofisica. Il che significa che la sua orbita è perpendicolare al piano orbitale dei suoi congeneri! Come lo spieghiamo? Una teoria era già stata rilasciata nel 2019 e quindi sembra trovare oggi la sua conferma: esiste sicuramente un quarto corpo celeste in questo sistema. In questo scenario, la vicinanza di HD3167b alla sua stella lo ha tenuto sotto la sua influenza, costringendo il giovane pianeta a ruotare nel piano in cui si è formato. Mentre gli altri due, HD3167c e HD3167d, i più lontani, sono riusciti a liberarsi dalla loro stella, sono stati colpiti da questo quarto corpo, che si sarebbe via via deviato dalle loro orbite. Resta da trovare un quarto quarto nel sistema.