Giulietta riceve la sua seconda dose di vaccino e dice: “Credo nella scienza”

GIULIETTA Martedì ha avuto un momento speciale (26). Ho preso la seconda dose del vaccino Covid-19. Essendo una delle più grandi celebrità dell’anno in Brasile, ha l’influenza di incoraggiare gli altri a fare lo stesso. Così ho chiesto:credere nella scienzaDopotutto, c’è ancora chi resiste alla vaccinazione, cosa che deve cambiare nella mentalità di molti.

Guarda una foto del momento in cui Juliet è stata vaccinata:

quando pubblichi la foto GIULIETTA Ha scritto una lettera motivazionale:Un’altra dose di speranza. Più del 50% della popolazione brasiliana è completamente vaccinata e il numero di decessi diminuisce ogni giorno. Festeggiamo, ma attenzione.contemplazione.

“Credi in giorni migliori! Credi alla scienza! – Giulietta.

GIULIETTA Ha ottenuto una grande visibilità pubblica partecipando e vincendo il reality show Big Brother Brasil 21, che ha accumulato milioni di follower su Instagram – oggi ne ha già 32,6 milioni. Ha lanciato la sua carriera musicale, concentrandosi sulla canzone”differenza maraOltre ad essere uno degli artisti più famosi nelle campagne pubblicitarie.

Juliette congeda Jose de Abreu dopo aver commentato PEC 21/05

l’attore Jose da Abro Ha fatto un commento sarcastico dopo GIULIETTA prendi posizione PEC 21/05, che modifica la composizione del Consiglio nazionale della pubblica accusa. La cantante, laureata in giurisprudenza, ha postato un messaggio su Twitter in cui affermava di essere contraria all’emendamento costituzionale.

“La legge PEC 05/21 viola l’indipendenza della Procura e l’indipendenza dei pubblici ministeri e dei pubblici ministeri. Abbiamo bisogno di una società forte, indipendente e senza interferenze politiche. Sono stato tirocinante del pubblico ministero per due anni e ho molto rispetto per l’istituzione”.Giulietta sui social.

Dopo che Giulietta fu pubblicata, come questo Abro Ha ridicolizzato la statura del campione BBB 21. Ha ritwittato un post con Juliette in bikini e ha scritto: “Sei così preoccupato per il PEC”, con un’emoji che bacia. Il traduttore della “Differenza Mara” ha prontamente risposto:Vivo, fuori servizio, presente e così preoccupato per il PEC, sì, piccola“.

Dopo la risposta incrociata di Juliet, l’attore ha cancellato il suo commento e ha scritto: “Tesoro, sai recitare, giusto? Hai svolto le tue faccende quotidiane con un lavoro straordinario. Buona pausa. Mi piaci”, ha corretto.

Tesoro, puoi giocare, vero? Hai svolto la tua attività quotidiana con un lavoro straordinario. Buon riposo. Sono uno dei tuoi fan. https://t.co/QUbQIMMrKa – Jose de Abreu (@zehdeabreu) 20 ottobre 2021