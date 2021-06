I migliori tipi di fragole che crescono in luoghi caldi

Per aiutare coltivatori e consumatori a ottenere fragole della migliore qualità, i ricercatori hanno identificato cultivar che crescono in climi caldi. Credito: Igor Borodin / Shutterstock.com



È la stagione delle fragole in molte parti degli Stati Uniti e i supermercati pullulano di questi dolci freschi a forma di cuore. Sebbene il frutto rosso brillante possa crescere quasi ovunque con molta luce solare, la produzione in alcune aree calde e secche è una sfida. Ora, i ricercatori di ACS scrivono Giornale di chimica alimentare e agraria Ho individuato cinque varietà più adatte a questo clima, che possono aiutare agricoltori e consumatori ad ottenere bacche più dolci e profumate.





La maggior parte delle fragole coltivate commercialmente negli Stati Uniti proviene dalla California e dalla Florida. Mentre i mercati degli agricoltori locali si espandono e la gente eccita i frutti di bosco freschi, gli agricoltori di altri stati stanno cercando di aumentare la produzione. In Texas, ad esempio, le attuali attività commerciali coltivano alcune cultivar “neutre al giorno” e “primaverili” che hanno un’elevata produzione di frutta. Ma ci sono centinaia di opzioni, incluse alcune più tolleranti al calore, e molti fattori da considerare quando si scelgono cultivar da piantare che produrranno fragole che attireranno i consumatori. Quindi, Xiaofen Du e i suoi colleghi volevano determinare quali crescono bene in un ambiente semi-arido e caldo del Texas e quali hanno caratteristiche di bacche desiderabili, informazioni che potrebbero aiutare i coltivatori in climi simili.

I ricercatori sono cresciuti di 10 iscritti la fragola Cultivar nel nord-ovest del Texas, confronto tra sette cultivar primaverili e tre cultivar neutre di oggi. In primo luogo, osservano crescita delle piante È stato riscontrato che otto delle cultivar avevano tassi di sopravvivenza delle piante superiori al 96% prima del primo raccolto. In generale, le cultivar neutre di oggi avevano il peso totale più basso di bacche per pianta. Successivamente, il team ha misurato le caratteristiche delle bacche mature, inclusi colore, contenuto di zucchero, acidità e composti aromatici. I loro risultati hanno mostrato che l’intensità del colore rosso non era correlata alla dolcezza delle bacche. In effetti, le varietà più rosse ne avevano di più acido citricoIl che lo ha reso più aspro che dolce. Sono in corso i test del gusto frutti di bosco La purea ha mostrato che i sapori desiderati erano correlati al contenuto di zucchero delle cultivar e dei 20 composti aromatici. Forse sorprendentemente, i degustatori hanno valutato le due varietà con i frutti più piccoli e più piccoli come dal sapore più intenso. I ricercatori hanno concluso che cinque cultivar – Albion, Sweet Charlie, Camarosa, Camino Real e Chandler – possono crescere bene nel clima del Texas e avere il miglior sapore e aroma.

maggiori informazioni:

Gabriel Scott et al., Esplorando le prestazioni delle piante, le proprietà fisiche e chimiche dei frutti, le caratteristiche volatili e le proprietà organolettiche delle cultivar neutre alla fragola e a giorno corto coltivate in Texas, Journal of Agriculture and Food Chemistry (2021). Gabriel Scott et al., Esplorando le prestazioni delle piante, le proprietà fisiche e chimiche dei frutti, le caratteristiche volatili e le proprietà organolettiche delle cultivar neutre alla fragola e a giorno corto coltivate in Texas,(2021). DOI: 10.1021/acs.jafc.1c00915