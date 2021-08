Ica: i forti venti hanno causato interruzioni di corrente in diversi settori della città | tendenze

Da martedì a mezzogiorno sono stati segnalati forti venti in Ica E Paracas a una velocità fino a 46 chilometri all’ora, che ha colpito le linee elettriche e, di conseguenza, ha causato blackout in vari settori di questa città. Quindi, a onde fortiPertanto, la Direzione Generale dei Sindacati e della Guardia Costiera ha disposto la cessazione di tutte le attività marittime.

Questi forti venti, che dureranno fino a giovedì 26 agosto, sono tipici di questa stagione dell’anno e non hanno nulla a che fare con il terremoto di magnitudo 4,4 di questo pomeriggio, ha affermato Kelita Quispi, meteorologo del National Weather Service. – Meteorologia e Idrologia (Senamhi), nel canale N.

Di fronte a questi venti forti, lo specialista ha invitato i conducenti a guidare con cautela perché compromettono la vista.

L’ingegnere Piero Rivas, specialista della Sottodirezione per le previsioni meteorologiche del Servizio meteorologico nazionale (Sinamy), ha dichiarato a questo giornale che “In questo momento abbiamo un’allerta meteorologica di aumento dei venti sulla costa da oggi martedì 24 a giovedì 26 agosto, in attesa di cielo coperto durante la giornata, e presenza di nebbia e pioviggine durante il primo giorno. mattina e sera, sia per le zone costiere che per quelle a est di Lima”.

Ha anche indicato che ci sono raffiche di vento nella zona costiera, con una velocità di circa 33 chilometri all’ora. “Farai più freddo di più. C’è un aumento della velocità del vento proveniente da sud e questo aumenterà la sensazione di freddo. Sulla costa di Ica si registreranno valori superiori ai 35 chilometri orari e valori in aumento a 33 chilometri orari sul resto della costa peruviana”, Lei disse.

Sinami prevede forti venti al largo delle coste del Perù il 24, 25 e 26 agosto.