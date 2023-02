Arco e frecce erano già usati in Francia 54.000 anni fa

Sopra, i nanopunti dello strato E della Mandarin Cave sono stati usati come punte di freccia, e sotto un confronto punto-nanoscala (scala visiva: 1 centesimo di euro). Laurie Metz e Ludovic Slimac

L’età degli strumenti di pietra scolpita e l’età dei cacciatori è la definizione più comune del Paleolitico. Cacciatori dunque, ma con quale equipaggiamento? L’arsenale di questa lontana epoca comprende archetipi come le lance (che, contrariamente al loro nome, non sparano), armi da lancio come i giavellotti e, infine, armi da trazione, che utilizzano una propulsione meccanica come una spinta o un arco. . Quest’ultimo, attestato in Africa circa settantamila anni fa, ha finora lasciato solo tracce recenti nel continente europeo: il frammento di arco e freccia dal sito tedesco di Stellmoor ha solo 11.000-12.000 anni. In uno studio pubblicato, mercoledì 22 febbraio, nel La scienza avanzaUna squadra franco-americana riporta gli arcieri nell’Europa preistorica mostrando il tiro con l’arco utilizzato in Francia 54.000 anni fa.

Devi conoscere il contesto. Siamo in quello che oggi è il dipartimento della Drôme, nella grotta del mandarino, che domina il Rodano e la sua valle. Questo percorso naturalistico dove un tempo passavano auto e TGV da mandrie di cavalli e bisonti. A quel tempo, era un territorio puramente di Neanderthal. Almeno questo è quello che pensavamo fino a febbraio 2022, quando uno studio dello stesso team ha annunciato che se risaliamo a uno strato di 54.000 anni, scopriamo, con i denti da supporto, che il sito è stato rilevato da un gruppo DiHomo sapiensper diversi decenni. Oltre ai denti cruciali, i ricercatori hanno scoperto nuovi strumenti nella pietra da taglio, in particolare punte di selce molto piccole, che non erano state trovate in nessuno strato di Neanderthal, né prima né dopo questa incursione. sapiens, Il più antico essere umano moderno del continente.

Il primo sito sull’articolo La scienza avanzaLa dottoressa Laurie Metz, una ricercatrice associata al Laboratorio di preistoria mediterranea in Europa e Africa (CNRS/Università di Aix-Marsiglia), ha analizzato quasi 900 di questi punti per fare ciò che gli specialisti chiamano scienza delle tracce. È lo studio dei segni di usura sugli utensili in pietra., riassunto. Anche se è selce, “È ancora morbido. Il contatto con il materiale crea rimozioni: piccolissimi pezzi di luppolo di selce. Sperimentando con strumenti di pietra realizzati da moderni scalpellini, stiamo costruendo database con immagini di ogni tipo di manufatto, che confrontiamo con i nostri oggetti archeologici. ” Possiamo quindi scoprire se lo strumento è stato utilizzato per tagliare la carne, scuoiare un animale, raschiare le pelli, ecc. »

