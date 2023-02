Dentro questa bara in perfette condizioni?

Il ministero israeliano delle Antichità ha affermato che un sarcofago risalente all’epoca romana è stato recentemente scoperto in un cimitero di 2000 anni nel nord della Striscia di Gaza. Gli esperti ritengono che potrebbe ospitare i resti di una personalità eccezionale.

Il sarcofago fa parte di una grande tomba romana di 3.500 metri quadrati scoperta proprio l’anno scorso. Ad oggi gli archeologi hanno individuato circa 90 tombe individuali e di gruppo, una delle quali si distingue particolarmente dalle altre.

Per i ricercatori, questo sarcofago potrebbe essere appartenuto a un dignitario. Questa ipotesi si basa specificamente su Posizione geografica della struttura in relazione al resto del cimitero e al fatto che lo sia ricoperto di piombo. In epoca romana, come nei secoli successivi, le bare di piombo erano già viste come un metodo di sepoltura “elegante e costoso”.

Gli scavi sono condotti da gruppi museali presso il Ministero palestinese del turismo e delle antichità e diretti da Jihad Yassin, in collaborazione con La prima emergenza internazionale. Questo è fantastico Un’organizzazione umanitaria francese lavora regolarmente su progetti di “preservazione del patrimonio culturale palestinese” a Gaza nell’ambito di un programma chiamato intico.

Risultati in due mesi

Da allora la bara è stata riesumata. Un team di antichi esperti funebri aprirà la bara nelle prossime settimane, poi i ricercatori analizzeranno le ossa. Conoscerai i risultati tra circa due mesi.

La buona notizia è che nonostante il fatto che Gaza sia regolarmente bersaglio di bombardamenti aerei, la tomba è presa di mira Quasi intatto. ” Lo stato di conservazione del sarcofago è eccezionale, essendo rimasto chiuso e sigillatoPotreste leggere il comunicato stampa emesso dal Ministero del Turismo e delle Antichità.

Per quanto riguarda la sua storia (ca 2000 anni), e ciò è dimostrato dall’analisi della ceramica e di altri manufatti rinvenuti nella tomba.

Se la tomba è stata scoperta per caso l’anno scorso da operai edili in un progetto di edilizia abitativa, la sua esistenza non è una sorpresa per gli archeologi. Essendo un importante luogo di commercio per molte civiltà nel corso della storia, Gaza è davvero piena di antichi manufatti che testimoniano questa storia. L’anno scorso, la testa di una statua di A Dea cananea di 4.500 anni È stato scoperto nel campo di un contadino.

Pertanto, il ministero si aspetta altre scoperte archeologiche nel cimitero, tra cui nuove bare.