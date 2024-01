I tardigradi sono quasi invincibili grazie a questo segreto chimico

Gli scienziati hanno identificato una delle chiavi chimiche dietro la capacità dell'orso acquatico di resistere alle condizioni più difficili. È un sensore chimico.

I tardigradi sono eccezionali. Queste creature lunghe circa un millimetro, a volte chiamate orsi d'acqua, possono vivere quasi ovunque e nelle condizioni più estreme, dove la maggior parte delle creature non può resistere (anche sulla luna). E per una buona ragione: sono “fan degli estremi”. Ma qual è la chiave di questa immunità?

Nel 2019, gli scienziati hanno iniziato a scoprire la loro “armatura” che consente loro di resistere alle radiazioni. Ma ciò che resta da capire è la loro capacità di sviluppare la criptobiosi, quando il loro metabolismo viene completamente interrotto e diventano completamente disidratati, consentendo loro di sopravvivere. studio Pubblicato il 17 gennaio 2024, approfondisce il meccanismo chimico della loro sopravvivenza.

Un sensore chimico nei loro corpi

Gli autori di questo lavoro hanno posto i tardigradi in stati di stress estremo, al fine di indurre uno stato di sopravvivenza, quando si girano e “muoiono” temporaneamente per resistere a queste condizioni. Di fronte all'acqua ossigenata, al sale, allo zucchero e alla temperatura di -44°C, come ci si aspetterebbe in tali condizioni, i loro corpi hanno prodotto radicali liberi. Questi ultimi sono atomi con elettroni spaiati. In realtà, questi atomi cercano di risolvere questo problema e, così facendo, possono “danneggiare” l’organismo destabilizzando filamenti di DNA o proteine.

I tardigradi, a seconda della specie, misurano meno di un millimetro o poco più. //Fonte: dominio pubblico

Nel caso dei tardigradi, i radicali liberi reagiscono anche con la cisteina, un importante amminoacido. Quando i radicali liberi arrivano in gran numero, ossidano la cisteina. Questo serve come una sorta di sensore ambientale. Un tardigrado sa di essere sotto stress perché la cisteina rileva l'afflusso di radicali liberi. Questo è ciò che innesca la situazione di sopravvivenza.

I ricercatori hanno potuto confermarlo poiché durante il loro esperimento hanno impedito alla cisteina di raggiungere i radicali liberi. Quando questa connessione veniva interrotta, i tardigradi non entravano in uno stato di criptobiosi di fronte a condizioni estreme.

L'esperimento è stato condotto su una sola specie di tardigrado. Esistono molte specie le cui strategie di sopravvivenza possono variare. Quindi questo è solo l'inizio della comprensione di questi strani animali.

Scopri Numirama+



Se ti è piaciuto questo articolo, ti piacerà anche il seguente: Non perderlo iscrivendoti In Numerama su Google News.