5 tratti di personalità essenziali per essere un milionario secondo la scienza

Chiediti: pensi di avere quello che serve di diventare milionario indipendente? Che la risposta sia sì o no, sappi che secondo la scienza esistono tratti della personalità comuni alle persone più ricche del mondo. È tempo di rivelarlo.

punto di partenza

In un articolo pubblicato su La comunicazione nelle scienze umane e sociali, apprendiamo che cinque tratti della personalità sono comunemente associati ai super ricchi. Secondo i ricercatori e gli autori dell’articolo, Sono Marius Liekelt, Johannes König, David Richter, Mitja de Buck e Karsten Schroeder.ovviamente è più facile ereditare il jackpot (che al momento è la prima causa di ricchezza tra i super ricchi), ma che dire del “self made”, Da coloro che si sono fatti ?

Ok, Trattando con un gruppo abbastanza grande di milionariI ricercatori sono stati in grado di determinare le fonti delle loro origini. Quindi tutte le informazioni raccolte sono state confrontate Risultati del sondaggio dei partecipantiche ha rivelato 5 tratti della personalità “essenziali” per diventare milionario.

5 tratti della personalità essenziali per diventare milionario

Gli autori dello studio di cui stiamo parlando qui Dedurre i seguenti fatti :

Dimostriamo che le persone ricche hanno una maggiore tolleranza al rischio, una maggiore apertura, una maggiore apertura, una minore coscienziosità e una minore nevrosi.

autori completi Questa è la prima frase che seguequesto qui:

Questi risultati estendono e completano la ricerca esistente sui milionari che ha esaminato il comportamento di donazione, l’uso del tempo e la felicità e forniscono un quadro coerente e solido dei tratti della personalità che caratterizzano i ricchi.

I partecipanti che hanno invertito Onestamente questi cinque tratti della personalità vincenti Appartiene principalmente al gruppo “self made”. La classe ricca era la meno compatibile con Cinque caratteristiche sopra menzionate La sua ricchezza era in gran parte il risultato di eredità e doni.

I ricercatori dicono i loro risultati “Proporre una formazione unica di tratti della personalità che contribuiscono al successo economico dei milionari autonomi”. E quindi, Se non sei veramente nevrotico né introverso, non hai paura di correre rischi, sei di mentalità aperta e coscienzioso.Non esitate ad andare fino in fondo alle vostre idee: potrebbero rivelarsi redditizie, secondo le statistiche. E se non hai la lettera scritta appropriata Per la maggior parte dei milionariNon abbiate paura, altre strade portano alla ricchezza e, soprattutto, al benessere.

E in un genere completamente diverso, sappilo Homer Simpson Devi possedere qualità nascoste, dal momento che Il personaggio sarà più ricco di quanto sembri.