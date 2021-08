I tanto attesi annunci di Android 12 – Google I/O 2021: Android 12 con Material You, nuove funzionalità dell’app e altro ancora

Sono arrivati ​​i nuovi annunci di Google I/O 2021, sono stati rilasciati gli annunci di Google per la gioia degli utenti Android, è importante notare che ci sono 12 aggiornamenti per Android, e dopo Android 11, ecco 12 sistemi operativi per Android.

Google ha ideato un nuovo design per questo scopo e questo materiale di progettazione è noto come U. Ora Android 12 Beta 1 è immediatamente disponibile su alcuni telefoni Android e i telefoni Google Pixel sono i primi a ricevere gli ultimi aggiornamenti su Android.

La sicurezza di Google Chrome è stata migliorata, le notifiche di Google sono state abilitate per rilevare eventuali violazioni della sicurezza e sono state aggiunte nuove funzionalità a Google Maps e Foto.

Ora diamo un’occhiata ai telefoni che saranno disponibili nelle ultime versioni di Android come Android 12 Beta 1. Android 12 Beta 1 è disponibile su GT, iQoo 7 Legend, iQoo 7 Legend e Oppo Find X3 Pro.