I punteggi di fiducia dei media per il pH sono “inquietanti”, afferma l’autore dello State Report in Journalism Study

MANILA, Filippine — I paesi in cui la libertà di stampa è sotto attacco sono anche i luoghi con i livelli più bassi di fiducia nelle notizie e nei media, secondo un professore associato di giornalismo presso la UP School of Media.

In Intervista con ABS-CBN Venerdì 16 giugno, Yvonne Chua, autrice dell’annuale Philippine Situation Report del Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ), ha affermato che lo scorso anno mostra ancora una volta la correlazione tra attacchi ai media e punteggi di fiducia inferiori per alcuni media. I marchi si riflettono nel sondaggio.

Reuters ha impiegato molto tempo per esplorare i set di dati e ha trovato un’associazione tra le critiche dei media e i bassi livelli di fiducia in alcuni paesi. Le Filippine sono emerse come una delle interrelazioni più preoccupanti.

Chua ha spiegato che organizzazioni giornalistiche come Rappler e ABS-CBN, che sono state “demonizzate” dal governo, da politici selezionati e da enti pro-establishment, sono quelle che “soffrono o hanno livelli di fiducia inferiori o gradi di sfiducia più elevati” nel rapporto.

Chua ha affermato che questo è un “tema costante” nel profilo del rapporto sulle Filippine. Questo sta accadendo anche a livello globale, in particolare nei paesi del sud del mondo come Brasile, Messico, Sudafrica e Hong Kong.

Il franchise di trasmissione di ABS-CBN è stato interrotto nel 2020 per ordine dell’allora presidente Rodrigo Duterte. A Rappler è stato ordinato di chiudere nel 2018, pochi mesi dopo che Duterte ha fatto esplodere l’organizzazione di notizie in un discorso sullo stato della nazione e l’ha falsamente accusata di essere di proprietà di stranieri. Rappler ha messo in dubbio la questione, ed è ancora pendente in tribunale insieme alle cause legali contro di lui.

Parte del rapporto annuale di RISJ è una tabella che mostra la fiducia di dozzine di gruppi di media tra la popolazione. Rappler ha un punteggio di “fiducia” del 47%, un punteggio di “non fidarsi” del 33% e un punteggio di “nessuno” del 21%, rispetto al punteggio di “fiducia” del 46% e al punteggio di “non fidarsi” del 32% dell’anno scorso.

È la situazione nelle Filippine, ha detto Chua, “che continua a evidenziare il fatto che bassi punteggi di fiducia” possono essere il risultato di attacchi ai media, tra cui “parolacce di giornalisti e accuse contro di loro”.

“Non è diverso quest’anno. Ancora una volta: i media indipendenti sotto attacco hanno maggiori probabilità di subire punteggi di fiducia inferiori.

In generale, lo studio RISJ ha rilevato anche che i paesi in cui la libertà di stampa è sotto attacco sono quelli in cui la fiducia nei media è gravemente compromessa.

“Il Reuters Institute ha rilevato che nei paesi con un basso indice di libertà di stampa, questi sono i paesi che tendono ad avere punteggi di fiducia più bassi per le notizie e i media”, ha affermato Chua.

Le Filippine hanno solo un rapporto nazionale nello studio dal 2020 e Chua ha affermato che negli ultimi tre anni, la disinformazione e la disinformazione sono state “principalmente” provenienti dai politici, con Facebook come piattaforma principale per la “disinformazione nelle Filippine”. L’indagine RISJ è stata condotta per circa 11 anni dal 2012.

“scansione della percezione”

Quando è stato chiesto in un’intervista all’ABS-CBN di commentare le critiche allo studio, Chua ha detto che il sondaggio è un “sondaggio online” sulle “abitudini di consumo di notizie … un sondaggio sulla percezione”.

Chua ha convenuto che i risultati della fiducia sono stati “utilizzati in modo improprio da cattivi attori”, ma ha aggiunto che le persone interessate dovrebbero “rispondere alle critiche e mostrare come le informazioni vengono utilizzate in modo improprio dagli attori”. Rappler ha denunciato le reti di disinformazione dal 2016 e il modo in cui hanno utilizzato i social media per attaccare giornalisti e redazioni.

Per quanto riguarda la metodologia del sondaggio, ha affermato che Reuters ha cercato di rendere il campione “il più rappresentativo possibile di genere, regione, istruzione e reddito”.

Tuttavia, Chua ha ammesso che proprio come “qualsiasi sondaggio online”, può sottorappresentare alcuni voti, come gli adulti più anziani e coloro che non hanno accesso a Internet. ”

Nel sondaggio, ha affermato, agli intervistati, che erano 90.000 in tutto il mondo, sono stati mostrati 15 importanti marchi di notizie e hanno chiesto quanto fosse affidabile il marchio. Per quest’anno, RISJ ha scelto di includere SMNI, il sito segnalato nelle Filippine dietro false accuse e propaganda contro attivisti e giornalisti, tra cui Rappler e il suo CEO Maria Ressa.

Gli intervistati RISJ avevano una scelta di risposta tra 0 e 10. Una risposta da 6 a 10 rientra in “fidato”, una risposta da 0 a 4 rientra in “diffidenza”, con 5 che rientra in “nessuna fiducia” o “sfiducia”.

“Il panorama dei media filippini rimane in gran parte cupo nonostante il cambio di leadership del paese a metà del 2022”, ha affermato Chua nel suo rapporto.

L’anno scorso, Risa si è dimessa dal consiglio di amministrazione di RISJ a causa della sua misurazione dei risultati di fiducia.

Ho annunciato la mossa questa settimana poiché la metrica ha continuato a essere utilizzata quest’anno, senza tenere conto delle campagne di disinformazione che Rappler ha subito nel corso degli anni e dell’odio e dei falsi pregiudizi degli algoritmi dei social media.

“L’anno scorso mi sono dimesso dal consiglio perché pensavo fosse orribile che continuassero a farlo e che fossero armati e usati contro di noi, in un momento critico”, ha detto Ressa. Guardiano. “I funzionari del governo stavano citando il Reuters Institute for the Study of Journalism dell’Università di Oxford per attaccarci”.

Nella sua lettera di dimissioni a RISJ nel luglio 2022, dopo che l’organizzazione ha pubblicato i suoi punteggi di fiducia dei media per quell’anno, RISJ ha dichiarato: “La grafica che ho usato nel corso degli anni è fuorviante e manca di un segno adeguato. La nota che stai citando, “Non dovrebbe essere trattato come un elenco delle aziende più fidate “non è sufficiente quando non fa parte dello schema stesso. Quindi contraddice anche il motivo per cui questo schema esiste in primo luogo per le metriche di vanità – al massimo.

RISJ ha affermato di considerare il contributo di RISJ alla sua revisione della metodologia, al fine di “mitigare il rischio di uso improprio”, ma riconosce che, come “tutti i lavori di dominio pubblico, la nostra ricerca può essere utilizzata in modo improprio”. – rappler.com