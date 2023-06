Kacha Kacha Studio è una cabina fotografica a JB con prezzi a partire da solo S $ 1 a persona

Gli studi per selfie e le cabine fotografiche sono diventati una mania ultimamente e sono una dozzina in Corea del Sud e in tutto il mondo. La maggior parte di questi studi offre anche tariffe molto ragionevoli. Ma quanto può essere conveniente? Katcha Kasha Studio In JB hanno prezzi per solo S $ 1 – dai un’occhiata KIV Questo è per la tua prossima avventura JB!

Screencap da Conferma buono

Potresti non aver mai sentito parlare di questo studio perché sono nuovi al gioco, avendo aperto i battenti solo all’inizio di quest’anno. Ma non sottovalutarli perché hanno tutto ciò che ti aspetteresti in qualsiasi studio di selfie e altro ancora, a prezzi molto convenienti. Kasha Kasha pacchetto espresso parte da solo 5,78 dollari di Singapore (20 MYR) per un gruppo di fino a cinque personequindi se fai i conti, sarà lo stesso 1 dollaro di Singapore (RM4) a persona – Che cosa Ruba!

Screencap da Conferma buono

La cosa fantastica di questo studio fotografico è anche il Oggetti di scena carini ed esotici Ti permette di essere sciocco quanto vuoi senza paura di essere giudicato, quindi puoi farlo veramente Esci con i tuoi amici.

Screencap da Conferma buono

Qui puoi scegliere gli oggetti di scena più adatti a te, dai cappelli della giungla ai costumi Y2K solari alla moda, peluche, un telefono rotante e persino set di ali d’angelo. Ci sono persino tappi di laurea per organizzare le tue foto di laurea. Puoi anche rivisitare la tua infanzia e ricreare la tua foto di gruppo Teletubbies con i tuoi migliori amici.

foto: @kachakacha.studio / instagram

Oltre a fare una divertente sessione fotografica con il tuo migliore amico, gli stand sono adatti anche a chi vuole scattare una foto di famiglia o scattare foto più formali. Kasha Kasha pacchetto standard parte da solo 26,06 dollari di Singapore (90 RM) per un gruppo di fino a cinque persone. Avrai fino a 20 minuti per scattare foto e 10 minuti per selezionare le foto e Screenshot illimitati!

Screencap da Conferma buono

Oh, e abbiamo detto che anche il tuo Fourcade può partecipare al servizio fotografico? Esatto, Kacha Kacha è uno studio fotografico pet-friendly, quindi puoi portare il tuo animale domestico con te per un costo aggiuntivo di $ 1 2,90 dollari di Singapore (10 RM) Per pacco espresso e 8,69 dollari di Singapore (30 RM) per il pacchetto standard.

foto: @kachakacha.studio / instagram

È ora di programmare un servizio fotografico con il tuo migliore amico durante la tua prossima vacanza JB?

Katcha Kasha Studio

Instagram | sito web

📍 02-08, BLOK A PERDAGANGAN EKOFLORA, JALAN EKOFLORA 7/2, Persiaran Ekoflora, TAMAN EKOFLORA, 81100 Johor Bahru, Johor, Malesia

🕒 13:00-21:00 (domenica-mercoledì), 13:00-22:00 (venerdì-sabato), chiuso giovedì

Per ulteriori aggiornamenti sullo stile di vita come questo, iscriviti al nostro canale Telegram all’indirizzo @dipendente.