Eniola Badmus trasmette in streaming Funke Akindele mentre celebra la Giornata internazionale della donna con un impressionante video di danza

La famosa attrice di Nollywood, Funke Akindele, si è unita a molte altre persone in tutto il mondo per celebrare la Giornata internazionale della donna

Per celebrare le donne, l’amata star del cinema ha condiviso un video di se stessa che balla al ritmo di una canzone sulle donne

Akindele ha anche accompagnato il suo video con un breve e semplice messaggio sull’essere speciali

Amo molto l’attrice nigeriana, Funk Kendallproprio come molti altri, è passato sui social media l’8 marzo 2022 per celebrare le donne.

In un’occasione speciale per la Giornata internazionale della donna, la prima star del cinema è andata sulla sua pagina Instagram per onorarla con un video divertente.

Nella breve clip, si vede Akindele ballare felicemente al ritmo della canzone di Whitney Houston I’m Every Woman.

Funke Akindele celebra la Giornata internazionale della donna. Foto: @funkejenifaakindele

Fonte: Instagram

L’attrice sorrideva mentre mostrava le sue incredibili mosse di danza mentre celebrava le donne.

La star del cinema ha poi accompagnato il suo video con un breve commento mentre celebrava la Giornata internazionale della donna.

Secondo lei, ogni donna lì è speciale.

Scrissi:

“Buona Giornata internazionale della donna a tutte le donne là fuori. Siamo tutte speciali!! ❤️❤️❤️.”

Guarda il video qui sotto:

Eniola Padmus, Bobriski, altri elogiano i Funk Akindele

Il video di Funke ha suscitato molto scalpore sui social media poiché molti fan e colleghi sono accorsi nella sezione commenti.

Leggi alcuni dei loro commenti qui sotto:

Licuro:

“Sì, mamma.”

Aniola Badmus:

“dare loro.”

Bobrisky222:

“.”

Folagade_banks:

“Jaiye lo!! Buona Giornata Internazionale della Donna al Funke ❤️”.

Imperatrice Stella:

“Mi è piaciuto guardare, mi è piaciuto guardare.”

Giganbabuga:

“Troppa energia ❤️❤️.”

Thionlychigull:

“Givvvvvvv dem allllll.”

questo è dolce.

La reazione di Omoni Opole alle accuse di falsa promessa nella Giornata internazionale della donna

La famosa attrice nigeriana Omoni Opoli ha impiegato del tempo per rispondere ai sospetti di Thomas Ha affermato di aver fatto false promesse.

La star del cinema aveva inizialmente promesso che avrebbe donato 50.000 euro ogni settimana a due fortunati fan per sostenere il loro lavoro.

Tuttavia, un fan dubitava seriamente che l’attrice intendesse mantenere la sua promessa e lo ha indicato nel suo commento.

Omoni in seguito ha reagito. Secondo lei, ha deciso di impegnarsi in una visione più grande di lei. Omoni si è quindi chiesto se fosse troppo difficile per lei dare a due persone N50k ogni settimana, visto che i suoi affari andavano bene.

fonte: Lecito