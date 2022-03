L’OMS avverte di un aumento degli attacchi agli ospedali e alle ambulanze ucraine

(Reuters) – L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato martedì che gli attacchi contro ospedali, ambulanze e altre strutture sanitarie in Ucraina sono aumentati rapidamente negli ultimi giorni e che il Paese soffre per la carenza di forniture mediche vitali.

Lunedì, l’agenzia delle Nazioni Unite ha confermato almeno nove morti in 16 attacchi a strutture sanitarie dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio. Il responsabile non è stato menzionato.

Il conteggio includeva incidenti in cui le ambulanze sono state sequestrate per scopi diversi dall’assistenza sanitaria di emergenza, ha detto Catherine Smallwood, responsabile delle emergenze dell’OMS per l’Europa, in una conferenza stampa.

“Continueremo ad aggiornare questi numeri”, ha affermato Smallwood, “sono aumentati molto rapidamente negli ultimi giorni”.

Professionisti medici trasportano una donna ferita su un’ambulanza dopo l’ultimo attentato nella città di Donetsk, in Ucraina, detenuta dai separatisti, il 3 marzo 2022. REUTERS/Alexander Ermoshenko

Alla conferenza stampa, Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa, ha affermato che l’agenzia sta lavorando per fornire rapidamente forniture mediche all’Ucraina, dove ossigeno, insulina, dispositivi di protezione individuale, materiali chirurgici ed emoderivati ​​stanno finendo.

Ha osservato che la fornitura di ossigeno, le vaccinazioni ai bambini, in particolare contro la poliomielite durante l’epidemia, e le competenze in materia di salute mentale sono tra le massime priorità dell’OMS nella regione.

In una dichiarazione separata, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha affermato che i paesi confinanti con l’Ucraina che ospitano rifugiati ucraini dovrebbero includerli nei programmi di vaccinazione contro una serie di malattie.

Il centro ha affermato in una dichiarazione che dovrebbero dare la priorità alla vaccinazione contro COVID-19 e poliomielite, nonché contro il morbillo, perché l’attuale copertura vaccinale è insufficiente per prevenire un focolaio di morbillo.

“L’affollamento nei rifugi e nei centri di accoglienza può facilitare l’inizio di un focolaio di morbillo, soprattutto perché la primavera coincide con la naturale stagionalità della malattia”, ha aggiunto l’agenzia.

(Segnalazione di Manas Mishra a Bengaluru; Montaggio di Raisa Kasulowski e Gareth Jones)

