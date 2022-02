Osinbajo parte per Arusha per partecipare al Forum della Corte di giustizia africana

Colloqui bilaterali con la sua controparte tanzaniana

Deji Elumoye ad Abuja

Il vicepresidente Yemi Osinbajo lascia Abuja domenica per Arusha, in Tanzania, per partecipare all’apertura ufficiale dell’anno giudiziario 2022 della Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli.

La Corte, in occasione del quindicesimo anniversario della sua istituzione nel 2021, ha deciso quanto segue: “Per aumentare la propria visibilità e coinvolgere il maggior numero possibile di parti interessate, terrà una cerimonia solenne all’inizio della prima delle sue quattro sessioni ogni anno in occasione dell’apertura ufficiale dell’anno giudiziario”.

Il vicepresidente, secondo una dichiarazione del suo assistente ai media, Laolo Akande, è stato nominato relatore ospite alla cerimonia di apertura alla quale parteciperanno leader provenienti da tutto il continente e oltre.

Osinbajo interverrà sul tema: “La corte africana e l’Africa che vogliamo”.

L’obiettivo generale della cerimonia, secondo la Corte, è quello di fornire un forum per l’interazione con gli Stati membri, le principali autorità giudiziarie, attori governativi, semi-governativi e non governativi; Brainstorm e riflettere sul lavoro della corte per l’anno.

In definitiva, l’evento dovrebbe stimolare “una migliore comprensione da parte delle parti interessate del lavoro della Corte” e “una maggiore interazione con le principali autorità giudiziarie del continente e le principali parti interessate”, secondo una dichiarazione della Corte.

La Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli è stata istituita dal Protocollo alla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli sull’istituzione di una Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, adottato a Ouagadougou, Burkina Faso, il 9 giugno 1998. .

Il Protocollo è entrato in vigore il 25 gennaio 2004. La Corte è entrata in vigore nel 2006 e ha ufficialmente iniziato ad operare ad Addis Abeba, in Etiopia, per poi trasferirsi nella sua attuale sede ad Arusha, in Tanzania.

La missione della Corte è rafforzare il mandato preventivo della Commissione africana sui diritti dell’uomo e dei popoli rafforzando il sistema di protezione dei diritti umani in Africa e garantendo il rispetto e il rispetto della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, nonché di altri strumenti sui diritti umani, attraverso decisioni giudiziarie.

La Corte è composta da giudici eletti dal Continente ed è attualmente presieduta dalla Sig.ra Imani Daoud Abboud della Tanzania in qualità di Presidente.

Altri includono i giudici Blaise Chikaya (Vicepresidente) – Repubblica del Congo; Ben Kioko – Kenia; Rifaa Ben Achour – Tunisia; Ntyam Ondo Menge – Camerun; Marie-Therese Mukamolisa – Ruanda; Tugilani Rose Chizumela – Malawi; Bansula Shafika – Algeria; Stella Isibakhumien Anukam – Nigeria; Domiza Ntsebeza – Sud Africa; Sako Modibo – Mali.

Mentre si trova ad Arusha, il vicepresidente terrà colloqui bilaterali con il suo omologo tanzaniano, il dottor Philip Isdor Mbanjo.

Osinbajo dovrebbe tornare ad Abuja martedì 1 marzo 2022.