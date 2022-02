Delegazione russa in Bielorussia per colloqui di pace

Bandiera russa (Foto per gentile concessione dell’Anatolia)

Mosca – Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha annunciato domenica che la delegazione russa per i colloqui di pace con l’Ucraina è arrivata nella città bielorussa di Gomel.

Peskov ha detto ai giornalisti a Mosca che la delegazione comprendeva rappresentanti dell’amministrazione presidenziale e dei ministeri degli affari esteri e della difesa.

“In accordo con l’accordo raggiunto, una delegazione russa composta da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero della Difesa e di altri dipartimenti, compresa l’amministrazione presidenziale, è arrivata in Bielorussia per colloqui con gli ucraini. Saremo pronti per iniziare questi negoziati a Gomel.

In risposta all’invito, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che acconsentirebbe a colloqui in Bielorussia se “il Paese non prenderà parte alle ostilità”.

Zelensky ha aggiunto che i negoziati potrebbero aver luogo su un’altra piattaforma, elencando Varsavia, Budapest, Istanbul o Baku come potenziali piattaforme per l’incontro.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che il numero di infrastrutture militari ucraine che sono state disabilitate dalle forze armate russe ha raggiunto 975 durante lo scorso giorno.

Il ministero ha affermato di aver utilizzato missili da crociera marittimi e terrestri ad alta precisione per colpire gli obiettivi.

Tra questi c’erano 23 centri di controllo e comunicazione, tre punti radar, 31 sistemi missilistici antiaerei S-300, Buk M-1 e Osa, 48 stazioni radar.

Sono stati abbattuti anche otto aerei da combattimento, sette elicotteri, 11 velivoli senza pilota e due missili tattici Tochka-U, insieme a 223 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 39 lanciarazzi multipli, 86 artiglieria da campo e mortai e 143 unità speciali veicoli militari.

Le città di Kherson e Berdyansk sono state “completamente chiuse”, mentre gli aeroporti di Hnyshesk e Chernobayevka sono stati presi sotto controllo.

Il ministero ha aggiunto che 28 aerei da combattimento sono stati distrutti a terra, forse all’aeroporto catturato di Chernobyvka.

Il ministero ha affermato che l’esercito ucraino ha continuato a rifiutarsi di deporre le armi.

Il ministero ha affermato che il 302° reggimento missilistico antiaereo delle forze armate ucraine, dotato di sistemi di difesa aerea Buk M-1, si è arreso volontariamente sabato, in particolare nella regione di Kharkiv.

“471 soldati ucraini sono stati detenuti. Tutti i militari ucraini sono trattati con rispetto e assistenza. Dopo che i documenti saranno stati completati, saranno inviati alle loro famiglie”, ha aggiunto.

Nel frattempo, le forze delle regioni ribelli di Donetsk e Luhansk sono avanzate di 52 chilometri (32 miglia) e hanno preso il controllo di diversi insediamenti, ha indicato il ministero.

Le forze armate ucraine sono state anche accusate di aver utilizzato più lanciarazzi contro le infrastrutture civili nella città di Mariupol. (Anatolia)