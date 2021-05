I giochi gratuiti per PS Plus di giugno 2021 trapelati online potrebbero significare un ottimo mese per i giocatori di PS5

June potrebbe essere un gioco davvero impressionante per gli abbonati a PS Plus. Credito: EA Games



Dovremmo scoprire i giochi gratuiti per PlayStation Plus che Sony regalerà il prossimo mese alla fine di questa settimana, ma nel frattempo abbiamo alcune fughe di notizie interessanti per stuzzicare l’appetito.

Invito sempre i lettori a non aumentare le loro speranze quando si parla di fughe di notizie o voci, ma il mese scorso si vociferava del gioco PS Plus Ha finito per ottenere i soldi giusti.

Per il mese di giugno, abbiamo tre giochi apparentemente in arrivo su PlayStation Plus, gratuiti per gli abbonati. L’infusione arriva tramite un sito web spagnolo Regione.

I tre giochi coinvolti sono:

Star Wars: Swarms

Operazione: Tango

Virtua Fighter 5 / The Final Showdown

chiaramente, Star Wars: Swarms Sarebbe un grande “guadagno” in questa puntata. Il relativamente nuovo Star Wars Dogfighting è molto divertente e molto popolare e questo dovrebbe introdurre molti nuovi giocatori nel gioco multiplayer.

Non ho giocato a un gioco di spionaggio cooperativo Processo di tango Ma sembra molto divertente. Uscirà il 1 ° giugno, giusto in tempo per un nuovo elenco di giochi per PS Plus il mese prossimo. È una specie di sensazione “continua a parlare e nessuno scoppia”, e considerando che è ancora uno dei migliori giochi di realtà virtuale mai realizzati, spero vivamente che sia così.

Infine, il vero tipo di strano gioco con la palla è Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, Un gioco che ha avuto la sua giusta quota di perdite ma deve ancora essere annunciato ufficialmente.

Potrebbe essere uno o tutti quei giochi di giugno per PS Plus o nessuno di loro. Impossibile dirlo. Prendi queste perdite con un grano o due di sale. Possono essere semplicemente troppo belli per essere veri, dopotutto.

Poi di nuovo, Sony è stata al passo con le sue grandi versioni di PS Plus. I giochi di maggio sono ancora disponibili E dovresti assolutamente controllarli prima che scompaiano.

Altro da ForbesRifornimento PS5: cattive notizie per chiunque cerchi di trovare una PlayStation 5

Seguimi Twitter E il Il sito di social networking Facebook E sentiti libero di condividere questo post!

Iscriviti al mio paese Canale YouTube qui. partecipazione a La mia newsletter Substack è qui.