In caso di problemi con il controller DualShock PS4, potrebbe essere necessario ripristinarlo.

Il ripristino può risolvere problemi generali di malfunzionamento e richiede solo pochi passaggi.

2 A volte i controller si bloccano e devono essere ripristinati Credito: scientifico

Come resettare un controller DualShock per PS4

Innanzitutto, dovrai spegnere la tua PlayStation 4.

Quindi, capovolgi il controller DualShock e cerca il pulsante Ripristina.

È un piccolo foro a sinistra della vite vicino al pulsante L2.

Dovrai premere il pulsante all’interno del piccolo foro.

2 Il pulsante di ripristino si trova sul retro della console Credito: scientifico

Per accedervi, procurati una graffetta aperta, un orecchino sul retro o qualcosa di abbastanza sottile e robusto da adattarlo.

Tenere premuto il pulsante per 10 secondi prima di rilasciarlo.

La tua console dovrebbe ora essere ripristinata.

Puoi collegarlo alla tua PS4 con un cavo USB.

Riavvia la console e fai clic sul pulsante PS della console per accedere.

Se i problemi persistono, il sito Web di PlayStation ha un'estensione Tutta la sezione Informazioni sulla risoluzione dei problemi dei controller DualShock.

Uscite PlayStation – Qual è la data? Ecco cosa devi sapere … La PlayStation originale è stata lanciata in Europa nel 1995

Questo è stato seguito da PlayStation 2 nel 2000

PlayStation 3 è arrivata più di mezzo decennio dopo, nel 2006

Quindi i giocatori hanno dovuto aspettare altri sette anni per il lancio di PS4 nel 2013

Sony ha rilasciato la PS5 a novembre 2020

In altre notizie sui giochi, l'intelligenza artificiale è stata utilizzata da un team di Intel Labs per realizzare una versione stranamente realistica di Grand Theft Auto V.

Una versione rimasterizzata della modalità multiplayer potrebbe essere lanciata quest'anno in Call of Duty Modern Warfare 2.

E l'Alienware R10 Ryzen Edition di Dell è un potente PC da gioco che schiaccia tutte le nuove console.

