Google sta testando il sistema operativo Fuchsia sull’originale Nest Hub

Google ha iniziato a sviluppare il suo sistema operativo Fuchsia come sistema operativo open source per molte piattaforme nel 2016, ma da molto tempo non si hanno notizie al riguardo.

Bene, Fuchsia è ora il sistema operativo ufficiale per l’originale Nest Hub di Google, precedentemente noto come Google Home Hub. Il team dietro Fuchsia sta sostituendo il sistema operativo Cast limitato di Nest Hub con Fuchsia, ma in apparenza l’hardware dovrebbe apparire e agire come prima.

La transizione da Cast OS a Fuchsia OS richiederà diversi mesi e inizierà prima con gli utenti nel software di anteprima.

Il sistema operativo Fuchsia è progettato per supportare dispositivi intelligenti come Chromebook, smartphone, ecc. E Google lo ha descritto come Sicuro, aggiornabile, completo e pratico OS.

Sembra che Google voglia testare completamente il sistema operativo, quindi è uscito da un mese su Nest Hub.

Non spedisci un nuovo sistema operativo ogni giorno, ma oggi è quel giorno. – Peter Husk (petrolio) 25 maggio 2021

Tuttavia, la mossa lascia dubbi su quale sia esattamente il punto di Fuchsia OS su Nest Hub, dato che sembrerà identico a Cast OS. Non fornisce informazioni significative sui piani di Google per il fucsia.

Google in precedenza aveva affermato che Fuchsia non è un’alternativa ad Android, ma sarà in grado di eseguire app Android in locale. La principale differenza tra Fuchsia e Android è che il primo non è basato sul kernel Linux, ma piuttosto sul suo minuscolo kernel, chiamato Zircon.

Dovremo aspettare e vedere cosa farà Google con Fuchsia in futuro.

