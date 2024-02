I Boltgun stanno arrivando su Game Pass

Microsoft lo ha appena rivelato La prossima ondata di giochi in arrivo su Game Pass Per tutto l'inizio di marzo. Si inizia con due giochi che si uniranno alla libreria più tardi oggi, l'avventura narrativa fantascientifica Return to Grace e il JRPG Tales of Arise.

Altre aggiunte includono lo sparatutto Warhammer 40,000: Boltgun e il gioco sandbox Space Engineers, mentre Maneater e Indivisible torneranno entrambi nella libreria Game Pass la prossima settimana. Dopo essersi unito al roster di EA Play per i membri di Xbox Game Pass Ultimate l'8 febbraio, Madden NFL 24 sarà disponibile anche su Xbox Cloud Gaming il 27 febbraio.

Di seguito puoi trovare l'elenco completo delle nuove aggiunte a Game Pass. Due giochi lasceranno inoltre la libreria Game Pass il 29 febbraio: Madden NFL 22 e Soul Hackers 2:

Torniamo a Grazia (Cloud, Console, PC) – Disponibile oggi

(Cloud, Console, PC) – Disponibile oggi Nascono storie (Cloud, Console, PC) – Disponibile oggi

(Cloud, Console, PC) – Disponibile oggi Bluey: il videogioco (Cloud, Console, PC) – 22 febbraio

(Cloud, Console, PC) – 22 febbraio Manteria (Cloud, Console, PC) – 27 febbraio

(Cloud, Console, PC) – 27 febbraio MaddenNFL 24 (Cloud) EA Play – 27 febbraio

(Cloud) EA Play – 27 febbraio Indivisibile (Cloud, Console, PC) – 28 febbraio

(Cloud, Console, PC) – 28 febbraio Ingegneri aerospaziali (Cloud, Console, PC) – 29 febbraio

(Cloud, Console, PC) – 29 febbraio Warhammer 40.000: fucile requiem (Cloud, console e PC) – 5 marzo

Questo mese, il team Xbox ha anche collaborato con la popolare app di meditazione Calm per regalare un nuovo vantaggio gratuito ai membri di Xbox Game Pass Ultimate. Per un periodo limitato, è possibile richiedere una prova di 3 mesi nella scheda Game Pass della dashboard Xbox, con due esclusive colonne sonore a tema Xbox di Halo e Sea of ​​Thieves da ascoltare nell'app.