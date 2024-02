Google Messaggi potrebbe essere pronto per una nuova ondata di utili aggiornamenti

Cosa hai bisogno di sapere

I segnali nascosti nella beta di Google Messaggi hanno rivelato potenziali funzionalità imminenti, inclusi effetti fotocamera e la possibilità di rimuovere le bozze di anteprima.

Se la funzione Effetti fotocamera diventa pubblica, gli utenti potranno migliorare le proprie foto direttamente dall'interfaccia della fotocamera, aggiungendo un elemento divertente alle loro conversazioni.

L'app potrebbe anche subire modifiche come la rimozione della visualizzazione dei contatti principali quando si tocca l'icona di ricerca.

Google Messaggi introduce costantemente nuove funzionalità e non mostra segni di rallentamento, con ulteriori aggiornamenti in cantiere.

Il prolifico leaker AssembleDebug attivo com.TheSpAndroid Ha rivelato una serie di nuove funzionalità nell'ultima versione beta di Google Messaggi. Sulla base di alcuni segnali nascosti, sembra che potremmo ottenere effetti fotocamera e l'opzione per rimuovere le bozze di anteprima.

Per cominciare, Google Messaggi ha la propria attività della fotocamera direttamente all'interno dell'app, che non dipende dall'app della fotocamera del tuo telefono. Ora sembra che Google stia lavorando su alcuni fantastici effetti fotocamera per l'app di messaggistica e probabilmente sarai in grado di attivarli o disattivarli con un interruttore.

Quando questa funzione diventerà pubblica, potrai migliorare le tue foto con fantastici filtri ed effetti direttamente dall'interfaccia della fotocamera, aggiungendo un tocco di divertimento alle tue chat.

Inoltre, Google Messaggi potrebbe rimuovere l'anteprima delle bozze dei messaggi dalla schermata principale della chat. Rende la schermata iniziale dell'app più pulita, sebbene possa anche rimuovere una funzionalità utile. Questo potrebbe essere un flag utilizzato da Google per correggere errori interni, secondo Corpo del robot.

Nel prossimo aggiornamento di Messaggi, Google potrebbe anche smettere di mostrare i tuoi contatti principali quando tocchi l'icona di ricerca. Di solito mostra i contatti recenti con cui hai chattato. Tuttavia, secondo AssembleDebug, il potenziale cambiamento potrebbe comportare la scomparsa completa di questo elenco dei contatti principali.

(Credito immagine: TheSpAndroid)

Alla fine dell'anno scorso, Google ha anche rimosso la visualizzazione dei contatti principali quando si avviava una nuova conversazione in Messaggi. Ora sembra che il gigante della ricerca stia facendo un ulteriore passo avanti, nascondendo completamente la sezione dei contatti principali.

Se questo flag diventa una funzionalità effettiva, in futuro potrebbe essere necessario un po' più di tempo per trovare i destinatari dei messaggi. Potresti dover cercare e scorrere l'elenco dei contatti.

Rimuovere la sezione dei contatti principali potrebbe essere controintuitivo, ma non è chiaro quale di queste modifiche Google manterrà per sempre in futuro.