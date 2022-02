GUARDA: i video da virtuale a realtà stuzzicano il realismo del Big Willow in GT7

Una delle parti più interessanti delle corse sim è la roba che può essere trovata sul lato virtuale che si traduce nel mondo reale. Non solo le auto virtuali, ma le piste precise sono una parte molto importante di qualsiasi videogioco di corse di successo.

Nell’ultimo gruppo sociale di persone che ci lavorano Gran Turismo 7, nuovi video promozionali sono stati lanciati giovedì (24 febbraio) con l’ippodromo di Willow Springs come punto focale per un confronto tra il mondo virtuale e quello reale. Sono trascorse solo più di due settimane da quando il gioco è stato completamente rilasciato e, personalmente, cose come questa mi eccitano.

In un segmento del video, il pilota decorato Dai Yoshihara spiega gli ingressi e le uscite della pista. Nel frattempo, il popolare personaggio del Super GT online, noto anche come Steve Alvarez Brown, si è recato sul Big Willow virtuale nel prossimo Gran Turismo 7 per spiegare le stesse sfumature della pista.

Immagini, descrittori e risvegli simili allineano le loro voci. Il video di andata e ritorno di tre minuti e 17 secondi alternerà la pista reale, come spiegato da Yoshihara, e l’ipotetica consegna, spiegata dal Super GT.

Alla fine, il Super GT ha detto che gli sarebbe piaciuto correre in pista nella vita reale mentre Yoshihara ha detto che non vedeva l’ora di provarlo sulla GT7.

Un altro video mette insieme le due fasi per vedere Willow Springs Racetrack in azione, sia nella vita virtuale che reale. Il sentiero storico, che si trova in California, ha un’area di 2.500 miglia, o 4.023 chilometri con nove curve. Nel video di confronto, puoi vedere gli angoli, le elevazioni e le linee guida di un grande luogo.

TESLA 3 sarà incluso in seguito

Nel primo video, uno dei commenti afferma che la Tesla Model 3 arriverà nel gioco in un secondo momento. Il Model 3 modificato mostrato è una versione modificata della corsa che Yoshihara porta intorno al Big Willow. Il commento afferma specificamente che “Tesla Model 3 non è disponibile su Gran Turismo 7. Sarà reso disponibile in un futuro aggiornamento”.

Mentre la Super GT ha lanciato una Tesla Model S Signature Performance virtuale, che era lo stesso modello raffigurato nella GT Sport, vale la pena vedere più inclusioni del marchio Tesla in questi pezzi promozionali pre-rilascio.

Non vediamo l’ora di vedere l’intero Gran Turismo 7 il 4 marzo 2022. Guarda i video qui sopra e facci sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto!