Oppo Find X5 Pro e Find X5 con Hasselblad Cameras Lancio globale, controlla i prezzi e altri dettagli qui

Il produttore cinese di smartphone Oppo ha lanciato giovedì la serie Find X5 a livello globale. La serie Find X5 include i modelli Find X5 e Find X5 Pro. Entrambi i modelli sono dotati di fotocamere Hasselblad, un’unità di elaborazione delle immagini MariSilicon X progettata da Oppo. La disponibilità della serie Find X5 non è nota al momento ma prevediamo che i modelli Find X5 saranno presto in vendita. Il lancio globale di Oppo Find X5 Series 5G è stato confermato il 24 febbraio 2022.

L’Oppo Find X5 costa 1.000 euro per la variante da 8 GB + 256 GB, mentre Find X5 Pro costa 1.300 euro per il modello da 12 GB + 256 GB. Si prevede inoltre che entrambi i modelli appariranno presto in India.

Oppo Find X5 Pro (Crediti immagine: Oppo)

In termini di specifiche, Find X5 ha un display OLED FHD+ da 6,55 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il telefono è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 insieme a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Oppo Find X5 (Crediti immagine: Oppo)

Per la fotografia, è dotato di una fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony IMX766, un obiettivo grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 13 MP. Davanti c’è una fotocamera selfie da 32 MP. Il Find X5 ha una batteria da 4800 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80 W e supporto per la ricarica wireless da 30 W. Find X5 Pro, d’altra parte, ha un display AMOLED LTPO QHD+ da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un chipset Snapdragon 8 Gen 1, una configurazione con tripla fotocamera posteriore da 50 MP e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80 W e 50 W veloce supporto wireless Spedizione. Find X5 e Find X5 Pro funzionano entrambi su ColorOS 12.1 basato su Android 12.

