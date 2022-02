5 giochi come Forza Horizon 5 su Xbox Game Pass nel 2022

Forza Horizon 5 è senza dubbio uno dei migliori giochi di simulazione di corse open world. I giocatori hanno la possibilità di avventurarsi nell’enorme mappa del Messico con più di 500 diversi veicoli tra cui scegliere. Ci si può anche tuffare nelle infinite possibilità di costruire auto e mettere a punto le loro auto per creare la configurazione perfetta per le corse.

Il gioco potrebbe non essere un simulatore di guida di base come la serie Forza Motorsport, ma presenta molti elementi divertenti come la creazione di gare personalizzate, gameplay emozionante e sfide. Forza Orizzonte 5 Contiene anche la mappa più diversificata della serie con più di 11 biomi unici e diverse condizioni climatiche, dove i giocatori possono esplorare la bellezza di giungle lussureggianti, grandi vallate, città di Guanajuato e altro ancora.

5 giochi di corse da giocare su Xbox Game Pass come Forza Horizon 5

I giochi di corse sono tra i generi più popolari nella comunità di gioco. Vari studi di gioco hanno fornito fantastici titoli di corse e hanno cercato di offrire ai giocatori la migliore esperienza di corsa. Xbox Game Pass È un rifugio sicuro per gli amanti delle corse in quanto offre un sacco di eccellenti giochi di corse di famosi franchise.

I giochi nel seguente elenco sono alcuni dei migliori giochi che possono essere considerati come alternative a Forza Horizon 5 e includono:

Formula 1 2020

Sporcizia 5

Griglia

Bisogno di velocità: calore

Burnout Heaven rimasterizzato

1) F1 2020

F1 2020 è la tredicesima puntata della serie di punta di Formula 1 di Codemaster. Il simulatore ufficiale di corse di Formula 1 è stato per molti anni uno dei preferiti dai fan grazie alla sua eccellente rappresentazione grafica e all’attraente modalità carriera.

I giocatori potranno giocare come pilota e manager della loro squadra, rendendo la modalità carriera più interattiva. Dopo molte modifiche apportate dagli sviluppatori, Formula 1 2020 Offre la perfetta combinazione di corse e gestione per i giocatori.

Le stagioni sono molto più brevi rispetto alle precedenti e richiedono circa 9-10 gare per completare ogni stagione nella modalità carriera di 10 anni. Sebbene Forza Horizon 5 offra un ambiente di lavoro confortevole per le corse, i giocatori adoreranno sicuramente le gare piene di azione di F1 2020.

2) Sporcizia 5

DiRT 5 è stato uno dei giochi di corse più antichi mai pubblicati su Xbox Series X | La serie DiRT di S. Codemaster è un simulatore fuoristrada basato su pista che offre un sacco di divertimento e intense corse fuoristrada sul tavolo.

Tuttavia, gli sviluppatori hanno ridotto gli elementi di simulazione di base di DiRT 5 e lo hanno reso un gioco molto più intuitivo rispetto ai suoi predecessori. Oltre alle diverse modalità di gioco, i giocatori possono anche sperimentare un clima dinamico mentre gareggiano in DiRT 5.

Simile a Forza Horizon 5, i giocatori potranno testare i file auto altamente modificate Su diversi tracciati fuoristrada in base a diversi tipi di terreno.

3) World Wide Web

GRID è stato rilasciato nel 2019 nel tentativo di riportare le gioie arcade del primo capitolo del franchise, GRID (2008). Il gioco è l’epitome delle corse disciplinate e offre ai giocatori un’autentica esperienza di corsa.

La modalità Carriera consente ai giocatori di scegliere tra quattro classi: Stock, Tuner, Touring e una classe “Fernando Alonso” a cui possono passare in qualsiasi momento. I fan di Forza Horizon 5 non rimarranno delusi da come si sentono le auto durante la guida Griglia.

Gli sviluppatori pongono un’enfasi particolare sulle prestazioni e sulla sensazione delle auto. I giocatori saranno in grado di differenziare chiaramente ogni veicolo attraverso la sua maneggevolezza, accelerazione e altre metriche delle prestazioni. Anche se il gioco potrebbe non offrire ai giocatori la libertà di esplorare la mappa, è alla pari con Forza Horizon 5 in termini di corse di base e meccaniche di guida.

4) Necessità di velocità: calore

Need for Speed ​​è uno dei più grandi franchise di giochi di corse al mondo, con un’enorme base di fan. Electronic Arts ha rilasciato Need for Speed: Heat nel 2019 per celebrare il suo 25° anniversario Need for Speed.serie.

L’open world street racer è un enorme miglioramento rispetto a NFS: Payback del 2017 e presenta molti elementi ispirati a giochi classici come NFS Underground e Most Wanted. NFS Heat presenta una mappa ispirata a Miami conosciuta come Palm City, dove i giocatori partecipano a gare di strada illegali per ottenere enormi pagamenti in contanti.

Simile a Forza Horizon 5, i giocatori possono personalizzare profondamente le proprie auto ed esplorare quasi ogni parte della mappa. Entrambi i giochi offrono anche un gameplay e animazioni simili a mondo aperto, specialmente quando le auto superano muri di pietra e alberi.

5) Burnout Heaven rimasterizzato

Burnout Paradise di Criterion Games è uno dei giochi più vivaci del genere di corse. Con un impressionante punteggio Metacritic di 88, il gioco ha ricevuto molti premi grazie al suo gameplay dettagliato e al perfetto senso della velocità.

Basato sul mondo fantastico di “Paradise City”, i giocatori devono completare diversi eventi e gare per sbloccare diversi premi che vanno dagli aggiornamenti della patente ai nuovi veicoli. La versione ridisegnata è stata rilasciata nel 2018, che includeva il supporto per display ad alta risoluzione e pacchetti di espansione.

Il gioco mostra alcune immagini di incidenti stradali e la fisica del gioco, il che lo rende assolutamente divertente da guardare. I giocatori di Forza Horizon 5 si ritroveranno a casa con straordinarie immagini del mondo aperto e simili Modalità multigiocatore online.

Leggi anche

L’articolo continua di seguito

Nota: l’articolo riflette le opinioni dell’autore.