“Grosso trick” con Azar o Roma, come si dice in Italia!

Abbiamo visto anche questo … In Italia, è stato riferito che Jose Mourinho ha chiesto all’amministrazione Rom di acquisire Eden Hazard. Secondo Calciomercato, il tecnico portoghese “Giallorossi” salta all’occhio. Il sito inglese ripubblica questo pettegolezzo TalkSport.

La stella del Real Madrid non si è comportata come previsto dai quasi due anni della sua permanenza lì. I cinque gol in 43 partite in 20 mesi non rispecchiano l’immagine di un giocatore come Azar. Pertanto, cambiare il cappello da calcio può essere vantaggioso per il giocatore.

Azar ha un contratto fino al 2024 con il Real Madrid. In attesa dell’euro per vedere come se la caverà con la sua Nazionale, che guiderà. Tuttavia, dopo il torneo, potrebbe ottenere un trasferimento alla Roma, come riportato in Italia. Ovviamente questo scenario ha infinite possibilità. Indipendentemente da quanto danno il riyal è stato inflitto all’immagine del giocatore.

Due eventi “inoltrati” ad Azar

Non dimentichiamo che Azar Al-Yam giocherà ancora in Champions League con il Real. Vuole riprendere il suo lavoro con “the Queen”. Forse non aveva nemmeno pensato alla possibilità dell’esistenza di Roma. Dal fatto che gli italiani giocheranno in Conference League nella nuova stagione. E nelle qualificazioni … con il Real Madrid già nei migliori gruppi di organizzazione inter-club.

Come abbiamo detto, questo scenario non accadrà. Almeno con i dati attuali. Mourinho lascerà l’appetito e gli italiani continueranno a creare intrighi nei trasferimenti. Setaccia la loro antica arte.

