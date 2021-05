Euro 2021: Scopri la distribuzione degli incontri tra beIN SPORTS, TF1 e M6

La tanto attesa competizione è stata rinviata di un anno in 11 città europee, con una finale a Londra.

Il Portogallo torna alla prova. Dopo 5 anni di successo popolare in Francia, l’euro è tornato nella mente di tutti per l’edizione dell’anniversario provvisoriamente prevista per il 2020. Covid è impegnata, gli stadi saranno solo parzialmente pieni ma l’entusiasmo è stato annunciato in tutto il continente.

In Francia, come nel 2012 e nel 2016, la trilogia TF1 / M6 / beIN SPORTS condivide i diritti di trasmissione. Il canale sportivo mostrerà tutte le 51 partite per i suoi abbonati. Per il grande pubblico sarebbe d’obbligo partire tra TF1 e M6, che dopo l’estrazione a sorte per una equilibrata partecipazione dei manifesti più belli, ne sono stati scelti 12 su Canale Uno e 11 tra cui la finale al sesto.

Finale di nuovo sulla M6

Infatti, TF1 trasmetterà 6 partite del girone, inclusa la partita di apertura Turchia / Italia e Ungheria / Francia e Portogallo / Francia ambientata nel terzo giorno. Andrai quindi direttamente all’ottava finale dei Blues, accompagnato da altre due foto per questo round. Presenterà quindi la seconda e la terza opzione per i quarti di finale e le migliori semifinali, possibilmente con la Francia.

Sul lato M6, siamo lieti di offrire di entrare nel Team France contro la Germania. Altre 5 partite del girone, tra cui Belgio / Russia, Italia / Svizzera e Portogallo / Germania, saranno presenti nel Gruppo Blu. Nella fase a eliminazione diretta, saranno offerti due turni, seguiti dai migliori quarti di finale, semifinali e una finale.

Infine in beIN SPORTS, oltre alle partite complete, saranno particolarmente frequenti le partite esclusive visto che sono 28 in numero. Tra queste partite interessanti ci sono Inghilterra / Croazia, Ungheria / Portogallo, Spagna / Polonia, Italia / Galles nella fase a gironi, ma anche tre ottavi di finale e quarti di finale.

Ecco il programma completo del concorso: