Juventus: “terremoto” in Italia: … – Sportdog.gr – Notizie sportive | notizia

Juventus: il Milan ha perso la “battaglia” per tenere Gianluigi Donnarumma. Il Milan ha offerto al portiere 22enne un nuovo contratto del valore di 7 milioni di euro l’anno, ma l’agente del giocatore, Mino Raiola, “ha fermato” gli sviluppi, perché si diceva lo avrebbe portato a Torino e alla Juventus.

Secondo il quotidiano “Totsport”, “Rossoneri” ha offerto un nuovo contratto a Donnarumma, con uno stipendio annuo di sette milioni di euro a stagione, ma non è bastato a trattenere il nazionale italiano a San Siro, che ne chiedeva almeno 12. milioni per firmare il nuovo contratto.

La Juventus gli ha dato i soldi e ha concordato con il suo agente, Mino Raiola, di trasferire Donnarumma al Torino. L’accordo riguarda un contratto quadriennale, mentre Raiola metterà in tasca quasi otto milioni di euro, per mediare l’affare per completare l’affare!

