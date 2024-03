All'inizio di questa settimana, il leaker “Instant Digital” sul sito di blog cinese Weibo ha affermato che Apple farà un annuncio relativo all'iPad martedì prossimo, 26 marzo, suggerendo un possibile comunicato stampa prima dei preordini e della data di lancio. BloombergMark Gorman sì Pesalo adessoTuttavia, dire che questa affermazione è “errata”.



Pur contestando l'annuncio del 26 marzo, Gorman non ha condiviso alcuna affermazione specifica riguardante un annuncio o una data di lancio per i nuovi modelli iPad Pro e iPad Air in lavorazione, citando più recentemente un intervallo di tempo generale “intorno alla fine di marzo o Aprile.”

Gorman ha offerto più colore sui tempi nella sua ultima versione occupazione La “versione di iPadOS 17.4” che verrà spedita sui nuovi modelli di iPad non sarà pronta almeno fino alla fine di questo mese, afferma la newsletter, e probabilmente saranno necessarie “due settimane” per l'installazione del software sulle spedizioni iniziali. Gorman dice che questa tempistica probabilmente porterà le cose “oltre il prossimo mese” per il lancio dei nuovi iPad, anche se l'annuncio potrebbe avvenire un po' prima.

Insieme ai modelli ‌iPad Pro‌ rinnovati con display OLED, chip M3 di Apple e ulteriori miglioramenti, ci aspettiamo anche modelli ‌iPad Air‌ aggiornati, inclusa una nuova opzione da 12,9 pollici. Secondo quanto riferito, Apple sta pianificando di introdurre una nuova Magic Keyboard per iPad Pro e una nuova Apple Pencil.