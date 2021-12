Google supporta i dispositivi Android con nuove funzionalità

Google ha annunciato che i sistemi Android per telefoni e dispositivi intelligenti avranno funzionalità aggiuntive per rendere questi dispositivi più utili per gli utenti.

Tra le nuove funzionalità più importanti che i sistemi Android otterranno nei telefoni c’è la funzione “chiave digitale dell’auto”, che aiuta a controllare le auto da remoto tramite i telefoni e, secondo Google, questa funzione funzionerà attualmente solo con le auto BMW e con i telefoni Pixel 6 e 6 Pro e Samsung Galaxy S2, e dovrebbe raggiungere un segmento più ampio di auto e telefoni in futuro.

Google ha anche lavorato per espandere i servizi Family Bell, che possono essere assegnati a telefoni e dispositivi domestici intelligenti, per aiutare l’utente a ricevere avvisi che gli ricordano di svolgere determinate attività durante il giorno.

L’attuale funzione Family Bell per altoparlanti e display Nest sta per essere implementata sui telefoni Android! 🔔 Family Bell aiuta a mantenere l’intera famiglia in carreggiata a casa o in viaggio. Ricevi notifiche utili per ricordarti tutti i momenti importanti. ️ https://t.co/ELg0BgzxIj Realizzato da Google (madebygoogle) 1 dicembre 2021

Presto, gli utenti di Android 6.0 e versioni successive di questi sistemi potranno attivare le funzionalità di assegnazione automatica per controllare l’accesso delle app ai dati del dispositivo.

Google ha anche indicato che molti servizi Android avranno nuove funzionalità, tra cui Google Play Services, YouTube Music e Google Photos People & Pets.

Fonte: 3dnews