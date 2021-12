Le versioni di anteprima iniziano a correggere il menu Start e la barra delle applicazioni in Windows 11

Microsoft potrebbe aver dato Barra delle applicazioni e menu Start Windows 11 ha introdotto un nuovo livello di Paint, ma l’aspetto aggiornato presentava anche nuove limitazioni. Microsoft sembra ascoltare alcune lamentele su Ultime build di Windows 11 Preview per Windows Insider su Dev. canale Ciò include alcuni miglioramenti sia alla barra delle applicazioni che al menu Start, tra molte altre modifiche.

Ad esempio, la versione Windows 11 della barra delle applicazioni non mostrerà l’ora e la data su tutte le schermate nella configurazione multi-monitor, solo sul monitor principale; In questa build di anteprima, l’ora e la data sono apparse di nuovo su tutte le schermate. Ciao!

Nel menu Start, gli utenti saranno in grado di modificare il bilanciamento tra le app installate e gli elementi consigliati in base ad altre cose che vogliono vedere. Più pin aggiunge un’altra riga di app installate e riduce il campo Consigliato a solo due voci, mentre Più consigli rimuove una riga di icone di app e visualizza fino a otto elementi consigliati.

Annunci



Tutte le build di Windows Insider Dev Channel sono soggette a modifiche private e alcune funzionalità che Microsoft ha testato in queste build potrebbero non vedere mai la luce del giorno. Ma si spera che questi e altri miglioramenti alla barra delle applicazioni e al menu Start verranno inseriti nella build stabile di Windows 11 quando il suo primo aggiornamento importante uscirà il prossimo autunno (se non prima).

Altre modifiche degne di nota: Microsoft sta ancora lentamente migrando le cose dai vecchi pannelli di controllo all’app Impostazioni e questa versione ti guida attraverso alcune impostazioni avanzate di condivisione di file, alcune impostazioni di stampante e scanner e alcune impostazioni di rete. E se attivi il Wi-Fi o il Bluetooth in modalità aereo, Windows ricorderà questa impostazione la prossima volta che attiverai la modalità aereo. Separatamente, Microsoft ha anche modificato il selettore di colori e il ridimensionamento dei menu Nell’applicazione della vernice Per adattarsi meglio al design di Windows 11.

Immagine del catalogo di Andrew Cunningham