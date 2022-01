L’ammiraglia Redmi K50 con SD8 Gen 1 sarà lanciato prima del K50 alimentato da Dimensity

Mentre la Cina si prepara a celebrare il capodanno lunare, Xiaomi si prepara a lanciare la serie Redmi K50. I nuovi modelli dovrebbero arrivare a febbraio e arriveranno con un mix di chipset Snapdragon e Dimensity di fascia alta, ma non allo stesso tempo. Lu Weibing ha detto ai fan che il modello Snapdragon 8 Gen 1 arriverà per primo, seguito dal modello Dimensity 9000.

C’è ancora una certa incertezza su quali modelli riceveranno i chip e ci sono un totale di quattro telefoni in arrivo: Redmi K50, K50 Pro, K50 Pro+ e K50 Gaming.

Il pensiero attuale è che i due modelli Pro avranno i chipset Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1 per il Redmi K50 Pro+ e lo Snapdragon 870 per la versione normale. La seconda parte non è stata confermata ufficialmente, ma è un downgrade del normale modello Pro poiché sia ​​il K40 Pro che il K40 Pro+ racchiudono il chipset Snapdragon 888.

Gli altri due riceveranno i chipset MediaTek. Il Redmi K50 Gaming dovrebbe essere dotato del chipset Dimensity 9000, che ha mostrato alcuni risultati di benchmark impressionanti. Questo potrebbe essere il primo telefono a utilizzare il nuovo chip, sebbene anche Oppo e Realme utilizzeranno il chip, così come vivo e Honor. È un chip popolare.

Il Redmi K50 dovrebbe utilizzare un nuovo chip di MediaTek che abbiamo visto come Dimensity 7000 (a volte come 8000). A differenza di Snapdragon 8 Gen 1 e Dimensity 9000, le prime voci affermano che questo sarà un chip da 5 nm senza un core Cortex-X2 (ovvero quattro A78 e quattro A55) e Mali-G510 MC6. Sarà interessante vedere come questo si confronta con lo Snapdragon 870 del Redmi K50 Pro: l’etichetta afferma che il Pro sarà più veloce e le specifiche hardware (se accurate) rendono Dimensity il miglior chip.

Indipendentemente dal chipset, la serie K50 verrà fornita con MIUI 13, ricarica da 50 W per il modello base e ricarica da 120 W per il pro, che potrebbe avere anche una fotocamera da 108 MP e un periscopio. Il modello Gaming manterrà i suoi grilletti a spalla e probabilmente verrà rilasciato come il prossimo Poco F GT in alcune regioni (Xiaomi è anche il miglior motore aptico fino ad oggi).

