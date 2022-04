Google lancia silenziosamente l’app Passa ad Android su iOS – TechCrunch

Rapporti dell’anno scorso Il commercio è iniziato Che Google stava sviluppando un’app Passa ad Android per gli utenti iOS che cercavano di passare da un iPhone a uno smartphone con sistema operativo Android di Google. Ora questa app è arrivata. Lunedì, Google ha rilasciato silenziosamente un file Passa all’app Android Su App Store in diversi mercati globali, inclusi gli Stati Uniti come previsto, l’app promette di rendere più facile la gestione della transizione tra le piattaforme mobili aiutando gli utenti a importare contatti, calendario, foto e video sul loro nuovo telefono Android.

L’app indica inoltre agli utenti come disattivare iMessage di Apple per ricevere messaggi di testo sui loro nuovi dispositivi e farli connettere a iCloud per migrare la loro libreria di foto e video su Android.

Il Google Passa al sito Android Non è stato ancora aggiornato per indicare che la nuova app è disponibile e l’azienda non ne ha annunciato ufficialmente il lancio. Inoltre, l’app non viene visualizzata nella pagina degli sviluppatori di Google sull’App Store o nei risultati di ricerca dell’App Store. Può essere trovato solo quando si fa clic sul collegamento diretto.

Attualmente, il sito Web Passa ad Android guida gli utenti attraverso il processo standard di passaggio ad Android, che include il backup di contatti, calendario, foto e video tramite l’app Google Drive per iOS prima di cambiare dispositivo.

Il piano dell’azienda di sviluppare un’app standalone per convertitori da iPhone ad Android è stato rivelato per la prima volta l’anno scorso, quando 9to5Google Scava nel codice all’interno dello strumento ufficiale di recupero dati Android e scopri un riferimento all’app Passa ad Android sviluppata da Google per iOS. Il sito solo il mese scorso appuntito L’app sembra aver acquisito la capacità di migrare automaticamente le foto e i video degli utenti da iCloud a Google Foto, anche sulla base delle menzioni nell’icona di un’altra app Android.

Ci sono stati altri suggerimenti sul fatto che Google sta rendendo più facile per gli utenti passare i contenuti multimediali alla sua piattaforma e ai suoi servizi attraverso sviluppi di back-end. Di recente, Google Informazioni su un aggiornamento dell’app Google Foto Fornisce un modo per i proprietari di dispositivi mobili di copiare foto da servizi di archiviazione cloud concorrenti, inclusi iCloud, Facebook e altri. In precedenza, i trasferimenti dovevano provenire da Facebook o iCloud, non dall’app Google stessa.

Sfortunatamente, una cosa che la nuova app Passa ad Android iOS di Google non aiuta è la migrazione delle app degli utenti. Ciò è probabilmente dovuto a limitazioni su ciò che le app di terze parti possono accedere sul dispositivo dell’utente. Le app non dovrebbero scansionare l’iPhone dell’utente per estrarre un elenco di tutte le altre app installate dall’utente, ad es.

Nella descrizione dell’App Store, la nuova app migliora la sua capacità di gestire il trasferimento dei contenuti degli utenti tra dispositivi senza utilizzare “cavi complessi”, il che significa che i due telefoni non devono essere collegati insieme per completare il processo, una funzionalità.

L’app Google arriva molti anni dopo l’app Apple che ha aiutato a convertire gli utenti Android in iPhone. Nel settembre 2015, Apple Lanciato È un’app Passa a iOS per gli utenti Android che è stata, in particolare, la sua prima app Google Play (insieme a quelle dell’acquisizione di Beats). Allo stesso modo, la sua app ha aiutato a migrare i dati degli utenti, inclusi Rullino fotografico, Messaggi, Account Google, Contatti e Preferiti.

Google non ha risposto alle richieste di commento. Ma l’app è pubblicamente disponibile dall’URL qui: https://apps.apple.com/us/app/id1581816143.