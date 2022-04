Ora puoi provare questa riprogettazione personalizzabile di 1Password su iPhone e iPad

1 password Rilasciata la versione ad accesso anticipato di 1Password 8 per iOS mercoledì, che offre un’interfaccia ridisegnata e un nuovo sfondo per gli utenti di iPhone e iPad. La nuova versione dell’app, che secondo 1Password arriverà su tutte le piattaforme supportate, era disponibile in modalità di accesso anticipato. Per Mac da agostoed era Rilasciato per Windows a novembre.

Come vecchio utente di 1Password 7, la riprogettazione è stata immediatamente evidente quando ho aperto la versione beta dell’app. Per quanto ne so, quasi tutte le icone sono state modificate per essere più divertenti e colorate e l’interfaccia ora sembra più moderna.

1Password 7 aperta nella schermata Preferiti con alcune password utilizzate di recente. Oltre a contrassegnare o deselezionare gli accessi come preferiti, non c’era molto da fare per personalizzare lo schermo. Questo è sempre stato un po’ frustrante per me, perché praticamente non usavo lo schermo e sarei tornato immediatamente alla ricerca.

D’altra parte, 1Password 8 ha una schermata iniziale che ti consente di accedere a cose come i tuoi depositi, categorie ed elenchi di password create o modificate di recente. Puoi anche cambiarli per adattarli a come organizzi e accedi alle tue password: se sei un grande utente di categorie, preferiti e tag, puoi spostare queste opzioni verso l’alto. Se scarichi tutto in una cartella, puoi nascondere tutto tranne “Tutti gli elementi”.

La vecchia (attuale, buona) versione dell’app ti informava se una delle tue password era stata compromessa e poteva avvisarti se il login che stavi visualizzando aveva una password riutilizzata, ma non c’era una sola schermata che ti consentisse gestisci la tua sicurezza generale. La nuova versione dell’app iOS adatta la sezione della torre di guardia della versione desktop mobile, offrendoti anche un livello di sicurezza completo.

Ci sono state alcune controversie su 1Password 8, dopo che la società ha annunciato che l’interfaccia utente della sua app per Mac sarebbe stata alimentata da Electron (la tecnologia del browser Web dietro app come Slack, Evernote e Discord) piuttosto che da codice nativo come SwiftUI o AppKit. Alcuni utenti temono che la modifica renderebbe il gestore delle password più dispendioso in termini di risorse da eseguire o che sembrerebbe una vera app per Mac. Qualunque cosa tu pensi di questo cambiamento, non è davvero un fattore con questa app iOS 1Password ha detto Usa SwiftUI per l’interfaccia e Rust per il kernel.

Naturalmente, ci sono altri motivi per cui potresti non voler utilizzare la versione di accesso anticipato del gestore delle password. Anche se finora per me è andato tutto bene, è probabile che ci siano alcuni bug che i tester possono raccogliere. Se il gestore delle password del tuo telefono è molto importante per il tuo lavoro e/o la tua vita, è meglio aspettare fino a un rilascio ufficiale, soprattutto perché questo aggiornamento è un grande cambiamento rispetto al precedente. Se sei d’accordo con l’aumento delle probabilità di volatilità e vuoi provare tu stesso la riprogettazione il prima possibile, puoi unirti a TestFlight utilizzando il link all’indirizzo Post del blog 1Password.