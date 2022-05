Gli Stati Uniti affermano che l’eroe dell’hotel Rwanda Rusabagina è stato arrestato per errore

Paul Rusabagina, interpretato come l’eroe nel film di Hollywood sul genocidio ruandese del 1994, cammina ammanettato in un’aula di tribunale a Kigali, in Ruanda, il 26 febbraio 2021. [Reuters]

Lo hanno deciso gli Stati Uniti Paolo Rosabaginarappresentato nel film.l’albergo RuandaGiovedì il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che centinaia di persone che ospitavano centinaia di persone durante il genocidio del 1994 nel paese africano sono state “ingiustamente arrestate”.

Rospagina, 67 anni, è stato condannato lo scorso settembre 25 anni di carcere Più di otto capi di imputazione per terrorismo legati a un’organizzazione che si oppone RuandaLa sentenza del presidente Paul Kagame. Ha negato tutte le accuse contro di lui e ha rifiutato di partecipare al processo, che lui ei suoi sostenitori hanno descritto come una bufala politica.

“La decisione ha tenuto conto della totalità delle circostanze, in particolare Non esiste un processo equo garanzie durante il suo processo. Un portavoce del Dipartimento di Stato ha affermato che questa decisione non indica alcuna posizione sulla sua innocenza o colpevolezza”.

Rusesabagina, che è stata celebrata in tutto il mondo dopo essere stata interpretata dall’attore Don Cheadle nel 2004″l’albergo Ruanda“Un critico esplicito di Kagami. È detenuto in A Ruandan prigione.

Ha ammesso di avere un ruolo da protagonista in Ruanda Il Movimento per il cambiamento democratico (MRCD) ha invece negato la responsabilità per gli attacchi compiuti dal suo braccio armato, il Fronte di liberazione nazionale. I giudici del processo hanno affermato che i due gruppi erano indistinguibili.

La designazione “detenute illegalmente” significa che la responsabilità del caso sarà ora trasferita dall’Ufficio per gli affari consolari del Dipartimento di Stato all’Ufficio dell’inviato speciale per gli affari degli ostaggi, aumentando di fatto il profilo politico del caso.

Secondo la legislazione del 2020 approvata dal Congresso, ci sono criteri stabiliti in 11 punti, in base ai quali il Segretario di Stato può identificare le persone detenute ingiustamente.

Tra questi casi ci sono quelli di individui che sono stati detenuti unicamente perché cittadini statunitensi o allo scopo di influenzare la politica del governo statunitense.