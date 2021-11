Gli scienziati registrano i primi casi di “nascite vergini” nei condor della California Scienza ed ecologia | DW

I ricercatori della San Diego Zoo Wildlife Alliance hanno affermato che i test genetici hanno confermato che due pulcini maschi sono nati nel 2001 e nel 2009 da uova non fecondate attaccate alle loro madri. Non ha nulla a che fare con la menzione.

studiando pubblicato in Rivista di genetica. È il primo rapporto di riproduzione asessuata nei condor della California, sebbene la partenogenesi possa verificarsi in altre specie che vanno dagli squali alle api ai draghi di Komodo.

Ma negli uccelli, questo di solito accade solo quando le femmine non hanno accesso ai maschi. In questo caso, ogni madre condor si era precedentemente allevata con maschi e aveva prodotto 34 pulcini, ognuno dei quali aveva un maschio fertile al momento della produzione delle uova per partenogenesi.

Il primo caso di riproduzione asessuata

I ricercatori affermano di credere che questo sia il primo caso di riproduzione asessuata in qualsiasi specie di uccelli in cui una femmina è riuscita a raggiungere un compagno.

“Questi risultati ora sollevano dubbi sul fatto che ciò possa accadere inosservato in altre specie”, ha affermato Oliver Rider, coautore dello studio e direttore della genetica di conservazione presso la San Diego Wildlife Alliance.

Questa alleanza senza scopo di lucro gestisce lo zoo e il parco safari di San Diego ed è stata coinvolta in un programma di allevamento di condor della California che ha contribuito a riportare indietro gli avvoltoi giganti dalla quasi estinzione.

"Dei 467 condor maschi della California esaminati nell'analisi della parentela, nessun maschio è qualificato per essere un potenziale padre" per gli uccelli, afferma lo studio.

condor californiano

Con un’apertura alare di 10 piedi, il condor della California è il più grande uccello volante del Nord America. Ai vecchi tempi si sono diffusi in tutta la costa occidentale. Ma solo 22 persone sono sopravvissute negli anni ’80, quando il governo degli Stati Uniti le ha catturate e collocate negli zoo per la riproduzione in cattività. Circa 160 esemplari sono stati allevati allo zoo di San Diego e al Safari Park.

Ora ci sono più di 500 condor in California, inclusi più di 300 rilasciati in natura in California, Arizona, Utah e Messico.

La riproduzione asessuata è stata scoperta alcuni anni fa attraverso un’analisi approfondita del materiale genetico raccolto nel corso di decenni da condor, sia vivi che morti, nei programmi di allevamento e in natura.

I condor della California possono vivere fino a 60 anni, ma entrambi i maschi sono malati. Uno aveva meno di due anni quando morì e l’altro visse meno di otto anni.

